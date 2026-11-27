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(OPI Chubut) – El Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó la impugnación de la defensa y ratificó la pena de tres años de ejecución condicional, el decomiso de una retroexcavadora y las sentencias previas de Rawson y Trelew.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dejó firme la condena a tres años de prisión de ejecución condicional contra Ricardo Adolfo La Regina por la destrucción de nidos, huevos, pichones y ejemplares adultos de pingüinos de Magallanes en Punta Clara, al norte de Punta Tombo. La resolución del máximo tribunal provincial se dictó tras la audiencia celebrada el 21 de abril de 2026, instancia en la que los magistrados rechazaron la impugnación extraordinaria presentada por la defensa.

Con este pronunciamiento definitivo, la acusación penal por tres hechos de daño agravado y un hecho de crueldad animal quedó respaldada en las tres instancias judiciales de la provincia. El fallo ratifica tanto la sentencia inicial dictada por el Tribunal Colegiado de Rawson el 20 de noviembre de 2024 —resolución que además ordenó el decomiso de la retroexcavadora empleada en los hechos— como la confirmación emitida por la Cámara Penal de Trelew el 21 de mayo de 2025.

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La investigación penal se había iniciado el 26 de noviembre de 2021 bajo la conducción de la fiscal general jefe Florencia Gómez. Durante el proceso judicial se acreditó que entre agosto y diciembre de ese año se ejecutaron tareas de desmonte, apertura de caminos y remoción de suelo dentro del área ambiental Patagonia Azul, afectando de manera directa la zona de reproducción de la colonia de pingüinos de Magallanes.

Cómo probó la fiscalía el daño en Punta Clara

Para dimensionar la afectación sobre el área de reproducción en Punta Clara, la fiscalía encabezada por Florencia Gómez implementó un abordaje interdisciplinario junto a especialistas y organizaciones nacionales e internacionales. Durante el juicio oral se incorporaron como prueba directa imágenes satelitales, estudios cartográficos e inspecciones oculares en el terreno que permitieron verificar las intervenciones con maquinaria pesada sobre el hábitat de la colonia.

El expediente impulsado en Chubut instaló la discusión jurídica sobre los límites del derecho a la propiedad privada frente a la protección de la fauna silvestre y los ecosistemas. En el plano institucional y territorial, el trámite judicial derivó en la ampliación del área natural protegida Punta Clara–Punta Tombo, cuya superficie se triplicó, y en la posterior creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAyDA), organismo actualmente dirigido por Gómez.

Al evaluar el alcance de la sentencia definitiva del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, la titular de la UFEAyDA afirmó: “Los daños al ambiente y a la fauna silvestre no son hechos ajenos al sistema penal. Cuando los hechos configuran delitos, deben ser investigados con la seriedad que merecen, llevados a juicio y sometidos a las decisiones de la Justicia“. Con la denegatoria de la impugnación extraordinaria de la defensa, la condena contra Ricardo Adolfo La Regina por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal quedó firme en todas las instancias provinciales. (Agencia OPI Chubut)