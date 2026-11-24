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El procedimiento en el barrio El Faro formó parte de 11 allanamientos dirigidos por el fiscal Julio Zárate y la PROCELAC. La pesquisa investiga movimientos por cerca de 391 millones de pesos y la explotación de bienes decomisados.

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La Justicia federal secuestró 85 cajas con documentación vinculada a la familia de Lázaro Báez y a las firmas Austral Construcciones y Kank y Costilla, junto con una máquina retroexcavadora y papeles de vehículos y obras viales, durante un allanamiento ejecutado en un galpón de Río Gallegos. El operativo integró una serie de 11 allanamientos ordenados en una causa por presunta asociación ilícita, lavado de activos y supuestas conexiones con una estructura narcocriminal que operaba en Santa Cruz.

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El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la calle Guillermo Nasif, en el barrio El Faro de la capital santacruceña, donde vecinos habían advertido movimientos frecuentes de ingreso y egreso de personas, especialmente en horario nocturno. Durante la requisa, efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval incautaron pólizas de seguros automotores, títulos de propiedad de rodados, expedientes vinculados con licitaciones de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, proyectos de rutas y carpetas correspondientes al grupo familiar Báez.

La investigación es encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el expediente se originó a partir del análisis de actuaciones vinculadas con infracciones a la Ley de Drogas, donde se detectaron presuntos vínculos logísticos entre integrantes de una organización narcocriminal y bienes asociados al empresario santacruceño.

Maniobras por 391 millones de pesos

Según la acusación impulsada por el fiscal Julio Zárate y la PROCELAC en Santa Cruz, Lázaro Báez —detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza con una condena unificada de 15 años de prisión por lavado de dinero y administración fraudulenta— habría mantenido influencia sobre una estructura operativa mediante comunicaciones realizadas desde una línea telefónica oficial del Servicio Penitenciario Federal. Los investigadores señalan que la conducción ejecutiva de ese esquema estaba integrada por su pareja, Claudia Insaurralde, y por Cristian Ibáñez, identificado como uno de sus principales colaboradores.

El dictamen fiscal sostiene que entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 la red investigada movilizó cerca de 391 millones de pesos mediante transferencias fragmentadas, cuentas de terceros y operaciones ligadas a juegos de azar. Asimismo, la pesquisa apunta a que el grupo habría administrado y explotado bienes sujetos a medidas judiciales de embargo, decomiso o transferencia al Estado, entre ellos las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, las firmas Kank y Costilla y Austral Agro, departamentos en Río Gallegos y un inmueble situado en la calle Córdoba 45 que ya figura registrado a nombre de la Corte Suprema de Justicia.

Nexos operativos con redes narco

Dentro de la estructura bajo investigación federal en Santa Cruz, la fiscalía identificó a Agustín Agüero y Pablo Toledo como presuntos operadores de enlace con redes vinculadas al narcotráfico. Como respaldo de esa hipótesis, los fiscales incorporaron al expediente el uso de un automóvil Ford Mondeo perteneciente a Lázaro Báez —sobre el cual pesaba un pedido de secuestro vigente— que era utilizado por la pareja de Agüero, además de escuchas telefónicas referidas a maquinaria atribuida al empresario en la provincia de Corrientes.

Los investigadores judiciales también anexaron a la causa el secuestro de un camión Scania, dominio COC-335, interceptado el 24 de septiembre de 2026 en el puesto de control de Güer Aike cuando circulaba con documentación presuntamente apócrifa, elemento que permanece bajo peritaje para determinar la extensión de los vínculos operativos entre el entorno de Báez y la organización criminal investigada. (Agencia OPI Santa Cruz)