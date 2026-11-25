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El intendente Pablo Carrizo supervisó el despliegue en Playa Alsina tras firmar un convenio con Vialidad Provincial que también incluye terminar cuatro kilómetros de la Avenida de Circunvalación.

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, junto al secretario de Obras y Servicios, José Camacho, supervisó el inicio de las tareas de reparación vial en la zona de Playa Alsina, ubicada a unos 5 kilómetros al sur de la Comisaría Ramón Santos, sobre la Ruta Nacional N° 3. La intervención abarca un trayecto total de 45 kilómetros y se ejecuta tras el convenio de conservación, mantenimiento y mejoramiento vial suscripto el viernes previo con la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).

Los trabajos utilizan un nuevo compuesto de emulsión asfáltica provisto por Vialidad Provincial desde su delegación en Cañadón Seco. El plan operativo comprende bacheo preventivo y correctivo, reparación de sectores deteriorados, conservación de banquinas, acondicionamiento de desvíos y colocación de señalización preventiva para el tránsito que circula por el corredor norte de Santa Cruz.

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El acuerdo institucional incorpora además la finalización de un tramo inconcluso de más de 4 kilómetros de la Avenida de Circunvalación urbana de Caleta Olivia, obra que contempla la terminación de un puente para desviar el tránsito pesado fuera del ejido urbano. El reporte oficial difundido por la comuna no detalla el número de expediente del convenio ni precisa el monto exacto en pesos comprometido para financiar el paquete de obras.

El esquema de contratación

Bajo el convenio firmado entre la Municipalidad de Caleta Olivia y la Administración General de Vialidad Provincial, la administración comunal opera como contratista directa del Gobierno provincial para ejecutar las obras en la Ruta Nacional N° 3. Mediante esta modalidad financiera, la Provincia aporta los recursos económicos necesarios para que el municipio genere ingresos propios destinados al sostenimiento de obras comunitarias, gastos generales y el pago de salarios municipales.

Según informaron las autoridades comunales de Caleta Olivia, las tareas no tienen un plazo fijo de finalización y avanzarán por etapas sujetas a las condiciones climáticas de la región. El despliegue en territorio se realiza con maquinaria, vehículos y personal propio de la comuna, bajo el control técnico permanente de inspectores municipales. (Agencia OPI Santa Cruz)