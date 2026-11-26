- Publicidad -

(OPI Chubut) – La medida cautelar dictada por la jueza Amorina Testino mantiene amarrados los buques Diego Fernando, J. Barreiro y San Cayetano, dejando en tierra a 25 marineros y comprometiendo a 400 operarios de planta.

El inicio de la temporada provincial de langostino en la Provincia del Chubut registra una parálisis productiva y laboral tras una resolución judicial que impide operar a tres embarcaciones de la empresa pesquera Conarpesa. La medida cautelar, dictada recientemente por la jueza Amorina Testino a partir de demandas impulsadas por el abogado Diego Martínez Zapata, ordenó mantener amarrados a los buques Diego Fernando, J. Barreiro y San Cayetano en pleno comienzo de la zafra.

Según informaron desde la firma pesquera, la inactividad forzosa de la flota impacta de manera directa sobre más de 425 trabajadores del sector en Chubut. El freno operativo deja en tierra a 25 marineros impedidos de embarcar y compromete la continuidad laboral de más de 400 operarios en las plantas de procesamiento terrestre debido al desabastecimiento de materia prima en una etapa determinante del calendario extractivo.

- Publicidad -

Frente al bloqueo judicial, la compañía presidida por Fernando Álvarez Castellano presentó un reclamo ante el juzgado para obtener una resolución urgente que levante las restricciones sobre las tres embarcaciones. En su presentación, Conarpesa sostuvo que ya depositó los fondos correspondientes y presentó todas las garantías exigidas dentro del expediente, por lo que la flota permanece inactiva en puerto a la espera del pronunciamiento del tribunal para retomar las tareas de captura. (Agencia OPI Chubut)