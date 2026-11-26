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(OPI TdF) – El Ministerio Público Fiscal desestimó los planteos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y de la Administración General de Puertos. Ambos organismos llevan ocho meses sin transparentar los recursos de la terminal fueguina.

La fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Silvina Alejandra Ávila, dictaminó confirmar la sentencia que obliga a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y a la Administración General de Puertos (AGP) a entregar información pública sobre la administración del Puerto de Ushuaia durante la intervención federal. El pronunciamiento fiscal respalda la acción de amparo promovida por el diario del Fin del Mundo para acceder a los registros oficiales de la terminal marítima capitalina.

En su presentación firmada el 20 de noviembre, la representante del Ministerio Público Fiscal rechazó la apelación de los entes nacionales y calificó sus argumentos como “meramente dilatorios y contrarios a los principios de máxima divulgación, facilitación y buena fe consagrados en la Ley N.º 27.275”. De este modo, Ávila avaló la resolución emitida el 30 de octubre por el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, quien había fijado un plazo de diez días para entregar los datos pendientes y exhibir los expedientes administrativos.

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Las reparticiones demandadas recurrieron la sentencia de primera instancia al sostener que el fallo omitía individualizar con precisión las obligaciones de cada organismo y subestimaba las entregas parciales realizadas hasta el momento. A pesar de haber transcurrido ocho meses desde el pedido de acceso original, la conducción nacional de ambos entes mantiene bajo reserva el grueso de la documentación vinculada con el funcionamiento operativo y financiero de la estación portuaria en Ushuaia.

La fiscalía rechazó los planteos dilatorios

La fiscal federal Silvina Alejandra Ávila descartó que la sentencia de primera instancia genere indefensión o imponga obligaciones de cumplimiento imposible a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y a la Administración General de Puertos. Cada organismo público debe responder por la información que genere, obtenga, transforme, controle o custodie dentro de sus competencias legales sobre el Puerto de Ushuaia.

“Ninguna autoridad pública puede valerse de una supuesta indeterminación o falta de desglose en la parte resolutiva de un fallo para dilatar u obstruir el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información”, sostuvo Ávila en su dictamen ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La representante fiscal calificó como “inadmisible trasladar al ciudadano la carga de discernir las incumbencias internas de la Administración” y exigió cooperación institucional entre ambas dependencias para integrar la totalidad de los registros solicitados, obligándolas a acreditar de forma documentada cualquier eventual inexistencia de archivos.

La operación del Puerto de Ushuaia

El litigio judicial apunta a transparentar la ejecución económica, financiera y presupuestaria del Puerto de Ushuaia durante el período de intervención dispuesto por el Estado nacional. El juez federal Federico Calvete había determinado previamente que las respuestas parciales de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y de la Administración General de Puertos resultaron insuficientes, ya que ningún organismo acreditó impedimentos reales para justificar la retención de los comprobantes.

El requerimiento judicial exige detallar los ingresos, las erogaciones, las contrataciones directas o licitatorias, los movimientos bancarios y los gastos operativos registrados en la terminal de Ushuaia. La orden judicial alcanza también a las liquidaciones de remuneraciones del personal, las certificaciones y habilitaciones vigentes, los planes de protección portuaria, los protocolos de contingencia ante derrames de hidrocarburos y la dotación de personal especializado disponible.

La fiscal Silvina Alejandra Ávila concluyó que corresponde desestimar los agravios de fondo y confirmar la condena de acceso a la información pública, absteniéndose de opinar sobre los cuestionamientos referidos a las costas y honorarios profesionales. El expediente quedó ahora en condiciones de recibir sentencia definitiva por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, mientras la ANPyN y la AGP continúan sin entregar la totalidad de los datos sobre el destino de los recursos del Puerto de Ushuaia a ocho meses de iniciado el reclamo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)