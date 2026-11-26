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El proyecto del Poder Ejecutivo estima ingresos por $3,78 billones frente a erogaciones de $4,38 billones, y prevé cubrir el rojo fiscal mediante deuda en pesos y un préstamo nacional.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto Provincial 2027, una iniciativa que proyecta un déficit financiero de $593.860,1 millones, equivalente al 15,7% de los recursos totales. Según informó el Poder Ejecutivo en la presentación preliminar del texto, el cálculo oficial contempla ingresos por $3,78 billones y gastos por $4,38 billones.

El esquema financiero fue elaborado bajo un escenario de restricción fiscal marcado por la caída real de recursos propios, la baja en las regalías hidrocarburíferas y tres años consecutivos de retroceso en la coparticipación federal. Para contener el desequilibrio, el proyecto fija un crecimiento nominal del gasto corriente primario limitado al 17,6%, cifra inferior a la inflación proyectada del 21,1%, mientras que estima un incremento real de los ingresos del 1%.

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En la distribución de partidas sociales y de funcionamiento estatal, el texto oficial asigna $802.096,4 millones a Educación, $377.807 millones a Salud y Ambiente, y $367.314,7 millones a Seguridad. El sostenimiento del sistema previsional demandará $1.009.577,7 millones en jubilaciones y pensiones, de los cuales los aportes cubren el 46,4% y el Tesoro Provincial aportará $419.883,3 millones para garantizar los pagos.

Transferencias a municipios y empresas de energía

El proyecto de Presupuesto 2027 de Santa Cruz destina $249.456,5 millones en transferencias a las empresas públicas de energía para amortiguar el impacto tarifario en los hogares de la provincia. En paralelo, la iniciativa oficial asigna $360.484,7 millones en concepto de coparticipación y otros $82.000 millones de asistencia financiera directa para los municipios y las comisiones de fomento santacruceñas.

Dentro del capítulo de infraestructura, el gobierno provincial busca reactivar la obra pública elevando la inversión real directa a $147.106,4 millones. El eje principal de ese monto corresponde al programa de viviendas Habitar Santa Cruz, que contará con $60.000 millones, junto con obras escolares en distintas localidades y tareas de mantenimiento sobre la red vial provincial.

Para financiar las obras previstas y sostener el equilibrio operativo, el Poder Ejecutivo de Santa Cruz incluyó en el Presupuesto 2027 la autorización para colocar títulos públicos en pesos por $450.000 millones y tomar un préstamo a largo plazo con la Secretaría de Hacienda de la Nación por $443.263,9 millones. Ambas herramientas financieras suman $893.263,9 millones para cubrir las necesidades de financiamiento del ejercicio.

En el plano económico, el texto enviado a la legislatura provincial señala que el presupuesto apunta “a diversificar la matriz productiva impulsando la minería de oro y plata, la reactivación de áreas hidrocarburíferas cedidas por YPF, la pesca, el turismo y el sector agropecuario, priorizando el empleo local y el control ambiental“. (Agencia OPI Santa Cruz)