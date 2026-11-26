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(Por: Rubén Lasagno) – (Informe I) – En el Proyecto del Presupuesto 2027, el Plan de Obras Públicas elevado por el gobernador Claudio Vidal a la legislatura provincial, está explícitamente vinculado al endeudamiento, aunque con dos aclaraciones importantes sobre el origen, el monto y la moneda.

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En esta oportunidad y de acuerdo al análisis del documento al que tuvo acceso OPI Santa Cruz, el gobierno provincial no habla del endeudamiento de 600 millones de dólares, que pelea dentro de la Cámara de Diputados para lograr su aprobación, sino que se trata de deuda interna en pesos, la cual integra el cuerpo del Presupuesto y deberá ser puesto en debate próximamente.

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Es por eso que en esta oportunidad vamos a extractar aspectos de cómo se presenta, compone y detallan esas inversiones y cuánto de la información complementaria que debería estar allí para su real comprensión e información, se omite.

Así lo presentan

El Artículo 24 del proyecto “autoriza deuda pública directa e interna”, suscripta, integrada y pagadera exclusivamente en pesos, por hasta $893.263,9 millones. Ese tope se divide en dos operaciones: emisión de títulos públicos en el mercado local por hasta $450.000 millones y préstamos del Gobierno Nacional por hasta $443.263,9 millones y como referencia, tomando el tipo de cambio de $1.600 por dólar proyectado para diciembre de 2026 en el Anexo I, el total autorizado equivale a unos USD 558 millones. Tengamos en cuenta que hoy 26 de noviembre/2026 el dólar cotiza $ 1.630.

Como detalle explicativo del objetivo que tendrían esas inversiones el Presupuesto cuenta con un Anexo donde se describe el Plan de Obras Públicas el cual depende de ese endeudamiento.

El Artículo 24, inciso d) y su planilla anexa establecen de forma expresa que uno de los tres destinos exclusivos de la emisión de títulos públicos por $ 450.000 millones es “el financiamiento del Plan de Obras de la Planilla Anexa N° 19” que totaliza $60.241 millones en obras de vivienda, escuelas, polideportivos y hospitales.

Obviamente la ejecución de la misma está condicionada a conseguir los fondos, por ello el l Artículo 15 dispone que la ejecución del Plan de Obras Públicas se realizará conforme a los créditos asignados “y/o las disponibilidades de recursos o fuentes financieras que se obtengan” durante el ejercicio 2027.

Según detalla el Mensaje de Elevación (908 ANEXO I), no toda la obra pública depende exclusivamente de deuda; por ejemplo, el programa de viviendas Habitar Santa Cruz ($60.000 millones) se financia combinando aportes de empresas privadas ($22.000 millones), un reintegro de la Administración Central ($20.000 millones) y una contribución del Tesoro Provincial atendida con crédito interno ($18.000 millones).

OPI Santa Cruz INFORME ESPECIAL Obra Pública e Inversión de Capital en Santa Cruz (Presupuesto 2027) Desglose del Plan Formal de Obras (Planilla N° 19: $60.241,1 millones) frente al total de Inversión Real Directa ($147.106,4 millones). 1. Distribución del Plan de Obras Públicas Formal (Planilla N° 19) 6 Polideportivos Provinciales $22.060,0 M (36,6%) Viviendas Descentralizadas Etapa II (196 unid.) $17.448,0 M (29,0%) Salud, Seguridad, Puertos y Canales $11.193,0 M (18,6%) Infraestructura Escolar y Talleres Técnicos $9.540,0 M (15,8%) 2. Composición de la Inversión Real Directa Total ($147.106,4 M) Maquinaria y Equipo: $75.246,3 M (51,2%) Construcciones (Planilla 19): $60.241,1 M (41,0%) Otros: $11.619,1 M (7,9%) 1,37% Peso en el Presupuesto El Plan de Obras ($60.241 M) sobre un gasto total de $4,38 billones. 82,4% Concentración en IDUV Ejecuta $121.250,8 M de IRD, más $60.000 M de Habitar Santa Cruz. $71.537,1 M Inversión Empresas Públicas SPSE ($59.243,9 M) y Distrigas ($12.293,2 M) por fuera de Adm. Central. Fuente: Proyecto de Presupuesto 2027 Provincia de Santa Cruz (Art. 15 y Planilla N° 19) Gráfico: Redacción OPI Santa Cruz

En resumen, la ejecución del Plan de Obras Públicas está atada en gran medida a que la Provincia logre colocar los títulos públicos en pesos autorizados en el Artículo 24.

Las cosas poco explicadas

El Proyecto del Presupuesto 2027 que analizamos y del cual daremos cuenta en un par de informes, no amplía ni explica la instrumentación operativa de este financiamiento mixto que mencionamos en los párrafos anteriores.

Ni el articulado de la ley, ni el Mensaje de Elevación, documentos que acompañan al cuerpo central del Proyecto, detallan cómo se ejecutará en la práctica; los documentos se limitan a exponer los montos y su registración contable en las cuentas públicas.

Para más precisión vamos a detallar el alcance exacto de lo que informa el Proyecto sobre cada uno de los tres componentes del programa Habitar Santa Cruz ($60.000 millones) y lo que surge como omisión del análisis practicado.

Aportes de empresas privadas ($22.000 millones)

El Mensaje de Elevación solo los menciona como “aportes de empresas privadas al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda para el programa Habitar Santa Cruz” dentro de los recursos de capital. En la Planilla Anexa N° 10 figuran genéricamente como “Transferencias de Capital – Del Sector Privado / Empresas Privadas” asignadas a Entidades Descentralizadas.

Sin embargo no identifica (u omite) qué empresas son, a qué sector pertenecen (por ejemplo, minero o petrolero), ni explica bajo qué convenios, marco legal o contraprestación se comprometerían a aportar esos fondos.

Reintegro de la Administración Central ($20.000 millones):

El documento solo describe su imputación contable para evitar duplicaciones en el presupuesto consolidado. En el IDUV se registra como una fuente financiera (“disminución de la inversión financiera”) por el cobro del reintegro y en la Administración Central figura como una aplicación financiera dentro de “amortización de la deuda y disminución de otros pasivos”, junto con otro reintegro de $20.299,7 millones a la Caja de Servicios Sociales.

Sin embargo no aclara (u omite) el origen y el motivo de ese reintegro, por ejemplo si se trata de una deuda previa del Tesoro con el IDUV o de fondos utilizados anteriormente, ni establece un cronograma o mecanismo de transferencia.

Contribución del Tesoro Provincial con crédito interno ($18.000 millones):

El texto del Proyecto señala únicamente que consiste en “una contribución del Tesoro Provincial atendida con crédito interno”. En las Planillas Anexas N° 6.A y 6.B ese monto aparece imputado en la fuente de financiamiento “Crédito Interno” para Entidades Descentralizadas contenidas dentro de la órbita del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, del cual depende el IDUV.

Pero no amplía ni establece condiciones particulares para su giro, por lo que queda sujeto a las reglas generales de colocación de deuda interna en pesos del Artículo 24 y a la programación financiera que disponga el Ministerio de Economía durante 2027.

Para concluir, el proyecto así como lo baja el Ejecutivo a la Cámara de Diputados presenta el esquema únicamente a nivel de imputación presupuestaria, sin detallar convenios, empresas aportantes, origen de los reintegros ni mecanismos de ejecución. (Agencia OPI Santa Cruz)