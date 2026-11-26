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Con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones opositoras, la Cámara baja convalidó las modificaciones del Senado, instauró el mandato único de emisión cero y dejó en manos exclusivas de la Cámara alta la remoción del directorio monetario.

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tras aceptar las modificaciones introducidas por el Senado de la Nación. La votación registró 141 votos afirmativos y 99 abstenciones de bloques opositores, una maniobra parlamentaria destinada a impedir que el oficialismo insistiera con la redacción original aprobada en la sesión del 26 de agosto.

El proyecto impulsado por el presidente Javier Milei establece un régimen de mandato único orientado exclusivamente a preservar el valor de la moneda bajo el principio de emisión cero. De este modo, la norma deroga la multiplicidad de objetivos incorporada mediante la Ley 26.739 de 2012, sancionada durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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Durante la negociación previa en el recinto, el bloque de La Libertad Avanza intentó reunir adhesiones entre sus aliados para restituir el texto de media sanción, que exigía una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para desplazar a las autoridades de la entidad. Ante la falta de acuerdo, prevaleció el esquema aprobado por el Senado el 24 de septiembre, que otorga a la Cámara alta la facultad exclusiva para remover directores por mayoría absoluta y excluye a Diputados de esa instancia.

El Banco Central pierde atribuciones crediticias

Con la entrada en vigencia de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la autoridad monetaria tiene prohibido otorgar adelantos transitorios al Tesoro Nacional y conceder préstamos a las provincias. El texto legal también veda el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades contables en ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario.

La normativa elimina además del elenco de atribuciones del directorio la orientación del crédito hacia sectores específicos y la aplicación de políticas crediticias diferenciadas. Según los fundamentos oficiales remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, esas herramientas de banca de fomento resultaron ineficaces y lesionaron el poder adquisitivo al sostenerse mediante emisión monetaria.

En la argumentación oficial, el presidente Javier Milei sostuvo que volver al mandato único implica reconocer el origen monetario de la inflación y evitar que una futura administración de distinto signo político reactive la emisión para cubrir desequilibrios fiscales.

Durante el debate en la Cámara de Diputados, la diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada rechazó la iniciativa y recordó al titular del cuerpo, Martín Menem, que el ex presidente Carlos Menem vetó en 1992 una modificación similar de la Carta Orgánica. La legisladora advirtió que el texto sancionado habilita el uso de las reservas internacionales como garantía para tomar deuda externa con acreedores privados.

En la misma línea crítica, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño cuestionó tanto el dictamen original como la versión del Senado y afirmó que la reforma busca blindar al capital financiero frente a las demandas de jubilados, salud y educación pública. Del Caño apuntó también contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a quien vinculó con intereses financieros y recordó su paso como funcionario durante la gestión de Mauricio Macri.

Por el bloque PO-Frente de Izquierda, la diputada nacional Romina Del Plá coincidió en que la modificación pone a la entidad monetaria al servicio del capital financiero en detrimento de las necesidades sociales.

El radicalismo acompañó el texto del Senado

Desde la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), el diputado nacional por Corrientes Diógenes González confirmó el respaldo a la sanción definitiva al considerar que la preservación del valor de la moneda protege el ingreso de los sectores populares frente a la inflación.

González señaló que el bloque radical hubiera preferido insistir con el requisito de dos tercios para remover directores, pero evaluó que la versión remitida por el Senado de la Nación constituía la alternativa viable para garantizar la autonomía de la autoridad monetaria tras el trámite legislativo iniciado el 26 de agosto y revisado el 24 de septiembre. (Agencia OPI Santa Cruz)