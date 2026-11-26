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(OPI Chubut) – Estudiantes y docentes de los establecimientos N° 147 de Astra, N° 146 de Km 3, N° 91 de Valle C y N° 2 Francisco Pietrobelli realizaron una muestra abierta de plantines y manuales de producción sustentable tras concluir el ciclo lectivo 2026.

Cuatro escuelas primarias de Comodoro Rivadavia concluyeron el 26 de noviembre de 2026 el ciclo anual del programa Aulas Vivas, una iniciativa de educación ambiental y producción en invernaderos escolares impulsada por la Fundación Enfermeros Protagonistas (FEP) y BRISA Salud y Bienestar con el acompañamiento de Pan American Energy (PAE).

La actividad involucró durante el ciclo lectivo 2026 a las escuelas primarias N° 147 del barrio Astra, N° 146 de Kilómetro 3, N° 91 de Valle C y N° 2 Francisco Pietrobelli. De acuerdo con el parte de prensa difundido por la operadora petrolera, el encuentro de cierre consistió en una muestra abierta donde cada institución instaló un puesto de exhibición para presentar plantines, cultivos y manuales de trabajo elaborados por los alumnos.

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El programa utilizó los invernaderos instalados en los predios educativos como espacios de observación práctica sobre cuidado ambiental y cultivos. El reporte oficial de la iniciativa no consigna la cantidad total de estudiantes alcanzados ni el presupuesto asignado por la compañía energética para el sostenimiento de las instalaciones durante el año.

El alcance institucional de Pan American Energy

La presidenta de la Fundación Enfermeros Protagonistas, Leila Cura, afirmó en el comunicado oficial que Aulas Vivas acerca a los alumnos al aprendizaje mediante la observación y el contacto directo con la naturaleza, y sostuvo que la propuesta fortalece el trabajo entre escuelas y organizaciones de Comodoro Rivadavia para desarrollar conocimientos vinculados a la producción sustentable.

Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, Horacio García, señaló que la iniciativa demuestra el potencial de la educación cuando se complementa con experiencias prácticas. Según indicó el directivo de Pan American Energy, la empresa acompaña propuestas que contribuyen al desarrollo de las comunidades donde opera y generan instancias de aprendizaje para las nuevas generaciones.

Con la exposición final realizada por los cuatro establecimientos primarios de Comodoro Rivadavia, las organizaciones ejecutoras dieron por concluido el cronograma de actividades de Aulas Vivas correspondiente al ciclo lectivo 2026. (Agencia OPI Chubut)