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(OPI Chubut) – La fiscal María Bottini formalizó cargos en Esquel contra el cabo Jonathan Marcelo Solís por la muerte de Eduardo Victorio López y las lesiones sufridas por Jonás Acuña tras un procedimiento sobre la Ruta 40.

El Ministerio Público Fiscal formalizó en los Tribunales de Esquel la apertura de investigación contra el cabo policial Jonathan Marcelo Solís, imputado por el homicidio agravado de Eduardo Victorio López, de 30 años, y las lesiones sufridas por Jonás Acuña durante un procedimiento registrado la madrugada del 22 de noviembre en Tecka. La audiencia de control de detención estuvo presidida por el juez Carlos Richeri, quien aclaró al inicio haber sido docente del acusado en 2016 sin recibir objeciones de las partes.

La acusación pública quedó representada por la fiscal María Bottini y la procuradora Sofía Torres, mientras que el abogado Daniel Sandoval asumió la defensa técnica del efectivo detenido. De acuerdo con la reconstrucción expuesta en la audiencia, el hecho comenzó cuando una patrulla intentó interceptar un automóvil Renault Logan con cuatro ocupantes en jurisdicción de Tecka.

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Tras eludir el control policial y detenerse en la vivienda del conductor sobre la Ruta 40, López y Acuña descendieron del rodado e increparon a los uniformados. En esa instancia, según sostuvo la fiscalía, el cabo Solís disparó su escopeta antitumulto cargada con postas de goma a corta distancia y de forma directa al cuerpo, provocando lesiones leves en el tórax a Acuña y un disparo mortal en el cuello por destrucción muscular a López.

El planteo fiscal sobre el protocolo policial

El Ministerio Público Fiscal imputó a Jonathan Marcelo Solís en los Tribunales de Esquel por incumplir los protocolos vigentes que exigen una distancia mínima de 10 metros y prohíben apuntar directamente al cuerpo con escopetas antitumulto. Sobre esa base fáctica, la fiscal María Bottini formalizó la imputación principal por homicidio agravado y lesiones leves agravadas por abuso de la función policial, aunque incorporó como calificación alternativa el homicidio y lesiones leves en exceso de la legítima defensa ante la hipótesis de que los civiles hubieran exhibido armas blancas durante el altercado.

Frente a esa acusación, el defensor Daniel Sandoval objetó la formulación de cargos durante la audiencia celebrada en Esquel. El letrado advirtió ante el juez Carlos Richeri la existencia de tres versiones sobre lo ocurrido en Tecka que, según su planteo defensivo, vulnerarían el principio de congruencia procesal. (Agencia OPI Chubut)