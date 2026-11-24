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(OPI Chubut) – El intendente Matías Taccetta confirmó el envío de un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para unificar los comicios municipales de la localidad cordillerana con la convocatoria firmada por el gobernador Ignacio Torres.

El Departamento Ejecutivo Municipal de Esquel formalizará el envío de un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para adherir al cronograma electoral dispuesto por la Provincia del Chubut. La iniciativa, confirmada por el intendente Matías Taccetta, busca acoplar la votación local a la fecha establecida por el gobernador Ignacio Torres para el domingo 21 de marzo de 2027.

La medida administrativa apunta a evitar el desdoblamiento entre los comicios de la localidad cordillerana y la convocatoria general del Ejecutivo chubutense. Según la confirmación oficial del jefe comunal, el expediente legislativo ingresa al cuerpo deliberativo este martes para su correspondiente tratamiento parlamentario por parte de los ediles locales.

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En caso de que el Concejo Deliberante apruebe la ordenanza de adhesión remitida por Taccetta, el electorado de Esquel concurrirá a las urnas el 21 de marzo de 2027. En esa misma jornada electoral, los habitantes del municipio cordillerano definirán la renovación de los cargos de intendente y concejales de forma simultánea con las autoridades provinciales. (Agencia OPI Chubut)