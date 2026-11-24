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Verónica Gabriela Pérez y Elizabeth Ana Osterberg reemplazan a Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo tras meses de internas con el sector de Santiago Caputo y atrasos en pagos a prestadores durante 2026.

El Poder Ejecutivo nacional desplazó a la conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y designó a Verónica Gabriela Pérez como directora ejecutiva y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva. La medida implica la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, quienes ocupaban esos cargos desde el 21 de diciembre de 2023, al inicio de la presidencia de Javier Milei, y ocurre en medio de una prolongada crisis financiera y prestacional en la obra social que agrupa a casi seis millones de afiliados.

Aunque la novedad fue comunicada de manera oficial por el Ministerio de Salud, fuentes gubernamentales indicaron que el recambio fue resuelto directamente por la Casa Rosada y será formalizado mediante decretos en el Boletín Oficial. En su parte de prensa, la cartera sanitaria afirmó que la nueva gestión inicia una etapa para “profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país“, además de mencionar la simplificación de procesos y el fortalecimiento de los controles internos.

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Más allá de los argumentos administrativos del comunicado oficial, el desplazamiento respondió a una decisión política tras meses de fricciones internas por el control de la entidad. Leguízamo, proveniente de áreas técnicas del propio organismo, y Zamparolo, con paso previo por la conducción de DOSUBA —la obra social de la Universidad de Buenos Aires—, habían sido agradecidos formalmente por el ministerio pese a que su salida se gestó en un clima de fuerte disputa dentro del oficialismo.

La interna con el sector de Santiago Caputo

El punto de mayor tensión en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se registró en septiembre pasado, cuando Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo plantearon ante el ministro de Salud, Mario Lugones, su malestar por la injerencia de funcionarios vinculados políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo en las decisiones centrales del ente.

Dentro de esa disputa por el manejo de la estructura, la figura de Verónica Gabriela Pérez había cobrado peso tras reemplazar a Juan Cruz Montero, un dirigente identificado con el espacio de Caputo cuya gestión había provocado roces directos con las autoridades ahora salientes. Distintas fuentes oficiales interpretan el ascenso de Pérez a la dirección ejecutiva y la incorporación de Elizabeth Ana Osterberg como una consolidación de ese esquema político sobre la caja y la conducción operativa de la obra social.

Los atrasos del Tesoro en 2026

El recambio institucional en el PAMI se produce mientras la principal obra social del país atraviesa serias restricciones presupuestarias y asistenciales. Durante gran parte de 2026, las demoras en las transferencias de fondos provenientes del Tesoro derivaron en la acumulación de deudas con clínicas, sanatorios y diversos prestadores privados en distintas jurisdicciones.

A la falta de regularidad en los giros financieros se sumaron los reclamos sostenidos de profesionales médicos por honorarios atrasados y aranceles considerados insuficientes frente a los costos operativos del sector. Estas dificultades derivaron en interrupciones y restricciones en la atención de los jubilados y pensionados en varias regiones del país, escenario en el que la nueva conducción encabezada por Verónica Gabriela Pérez asume sin que el anuncio oficial precise partidas extraordinarias ni plazos de cancelación de los pasivos acumulados. (Agencia OPI Santa Cruz)