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Un informe de Focus Market y PAETAC relevó que la velocidad de circulación cae de 80 a 30 km/h en los tramos críticos y encarece los fletes, con foco en la Patagonia, Vaca Muerta y el norte argentino.

El deterioro de las rutas nacionales provoca una pérdida de hasta 44 horas mensuales por camión e impacta de forma directa en los costos logísticos y la inflación, según un informe elaborado por la consultora Focus Market junto a PAETAC. El relevamiento precisó que un vehículo de carga que circula cuatro veces por semana sobre un tramo crítico acumula ese tiempo improductivo al mes, lo que equivale a más de cinco jornadas completas de trabajo desaprovechadas.

En los sectores más dañados de la traza vial, la velocidad de circulación cae drásticamente de 80 km/h a un rango de entre 30 y 40 km/h. Esta reducción obliga a que tanto el chofer como la unidad permanezcan inmovilizados durante horas sin facturar, mientras se acelera el desgaste mecánico por el mayor consumo de gasoil, el acortamiento de la vida útil de los neumáticos y las roturas en suspensión, elásticos y tren delantero.

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El director de Focus Market, Damián Di Pace, advirtió sobre el traslado inmediato de estas fallas a la estructura operativa del sector. “La demora dispara costos operativos inmediatos”, sostuvo el economista, y precisó que “si un vehículo pierde una ventana de entrega o descarga, no solo encarece ese viaje, sino que deja de realizar el siguiente, reduciendo la oferta efectiva de transporte y presionando al alza las tarifas de flete”.

El deterioro de las rutas nacionales

El relevamiento de Focus Market y PAETAC identificó cuatro regiones donde se concentran las fallas más severas de la red vial, con incidencia directa en el sur del país. En la Patagonia, las rutas nacionales RN 3, RN 40 y RN 25 combinan tramos sin asfaltar y desvíos que se agravan durante el invierno por la presencia de hielo, mientras que el corredor de Vaca Muerta, sobre las RN 151, RN 152 y RN 22, lidera el ranking de deterioro impulsado por el alto flujo de tránsito pesado.

El mapa de infraestructura comprometida incluye también al NOA y el NEA, donde las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Formosa agrupan la mayor cantidad de tramos destruidos, junto con Cuyo y La Rioja, que registran extensos sectores afectados en las rutas RN 40 y RN 79. Al analizar el efecto sobre la producción industrial y agropecuaria, Damián Di Pace señaló que “en rubros con bienes perecederos o estacionales, como alimentos o agroindustria, cada hora perdida implica merma de calidad, descarte de mercadería o pérdida de mercados de exportación“.

La trasladabilidad de estas ineficiencias alcanza finalmente al comercio minorista y a los consumidores. “Esta ineficiencia funciona como un impuesto oculto en la formación de precios para el comercio y consumidor final“, remarcó Di Pace, quien agregó que “los mayores costos financieros, seguros más caros y márgenes preventivos frente a la incertidumbre logística se incorporan a lo largo de la cadena y terminan erosionando tanto la competitividad externa de las empresas como el poder adquisitivo interno“. (Agencia OPI Santa Cruz)