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La detonación ocurrió cerca de la Plaza Los Libertadores y afectó un radio de 500 metros. Es la segunda ofensiva contra una capital departamental colombiana en menos de 24 horas tras los ataques con drones en Cúcuta.

Al menos 23 heridos y severos daños materiales provocó un ataque con explosivos perpetrado durante la noche del lunes contra la sede de la Gobernación del departamento de Meta, en la ciudad colombiana de Villavicencio. La detonación ocurrió alrededor de las 21:30 (hora local) en pleno casco céntrico, en las inmediaciones de la Plaza Los Libertadores, según las primeras informaciones reportadas por las autoridades de Colombia.

De acuerdo con las estimaciones iniciales difundidas por los organismos oficiales, la potencia de la onda expansiva alcanzó un radio cercano a los 500 metros. El estallido destrozó el frente y los ventanales del edificio gubernamental, voló techos de construcciones linderas y redujo a escombros a dos locales comerciales ubicados en el perímetro afectado.

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A raíz del impacto, un mínimo de 12 personas debieron ser evacuadas del área para recibir atención médica en centros asistenciales. El informe preliminar elaborado por el área de seguridad de la Alcaldía local precisó que la mayor parte de los lesionados son agentes de vigilancia de la sede gubernamental y que sus cuadros no revestirían gravedad.

En el centro de Villavicencio se desplegó un operativo conjunto integrado por efectivos policiales, militares, bomberos y socorristas, quienes cercaron la zona para evaluar la estabilidad de las estructuras dañadas. Al mismo tiempo, peritos en explosivos y agentes de inteligencia iniciaron rastrillajes entre los restos para identificar el artefacto utilizado y descartar la presencia de otras cargas activas, en lo que constituyó el segundo ataque contra una capital departamental colombiana en menos de 24 horas, luego de la ofensiva con drones registrada durante la madrugada del lunes en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. (Agencia OPI Santa Cruz)