- Publicidad -

La naviera chilena Easter Island despachará la embarcación desde Punta Arenas entre la tercera y cuarta semana de diciembre de 2026 amparada en el derecho de paso inocente, mientras el canciller Pablo Quirno exigió tramitar el permiso oficial.

La empresa chilena Easter Island, propietaria del buque de carga Danstar, confirmó que navegará desde Punta Arenas hasta las Islas Malvinas sin gestionar previamente una autorización ante el Gobierno argentino. La compañía fundamentó su decisión en el derecho de paso inocente contemplado en el derecho internacional, lo que reavivó la controversia diplomática entre Argentina y Chile por el tránsito marítimo hacia el archipiélago austral.

Ante el anuncio empresarial, el canciller argentino Pablo Quirno sostuvo en declaraciones televisivas que toda embarcación con destino a las Islas Malvinas debe contar con autorización de Argentina si atraviesa aguas bajo jurisdicción nacional. El ministro de Relaciones Exteriores remarcó que la exigencia se sustenta en la normativa vigente del país y precisó que anualmente “hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas”.

- Publicidad -

Quirno aclaró que el planteo del Ejecutivo nacional no cuestiona la navegación por el estrecho de Magallanes —vía bajo soberanía chilena—, sino específicamente los trayectos dirigidos hacia las Islas Malvinas que cruzan espacios del mar argentino.

Cronograma de zarpada del buque Danstar

En respuesta a las declaraciones de la Cancillería argentina, el gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco, ratificó la posición de la naviera chilena al señalar que existen tratados internacionales que amparan la circulación marítima en la región. El directivo planteó además que el buque Danstar no debería ser detenido durante la travesía por considerar que la operación está contemplada dentro de acuerdos vigentes entre ambos países.

De acuerdo con la programación informada por la compañía trasandina, la zarpada del buque Danstar desde Punta Arenas está prevista entre la tercera y la cuarta semana de diciembre de 2026, una vez que concluyan las tareas de mantenimiento en el astillero Asmar Magallanes. La embarcación transportará un cargamento compuesto por alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos con destino al archipiélago. (Agencia OPI Santa Cruz)