La justicia federal rechazó frenar al buque chileno Danstar

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(OPI TdF) – Los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez desestimaron la apelación de la Fundación Argentina Azul para proteger tratados internacionales vigentes y las atribuciones del Poder Ejecutivo.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el rechazo a una medida cautelar destinada a impedir la navegación del buque mercante chileno M/V Danstar. Con esta decisión, los camaristas Javier M. Leal de Ibarra y Aldo E. Suárez desestimaron la apelación de la Fundación Argentina Azul y ratificaron la resolución original dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto.

La organización demandante había solicitado bloquear el paso de la embarcación tras denunciar que operaría una ruta regular entre Punta Arenas y Puerto Argentino, atravesando el estrecho de Magallanes y el mar territorial argentino. Según el planteo de la entidad, el buque abastecería las tareas de perforación que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration proyectan iniciar en 2027 en el yacimiento Sea Lion, ubicado en las Islas Malvinas.

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La Cámara Federal descartó la cautelar

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia determinó que la Fundación Argentina Azul modificó tanto el objeto de su reclamo como sus argumentos a lo largo del proceso iniciado en Río Grande. Los jueces concluyeron que la presentación careció de respaldo fáctico suficiente para ordenar por vía cautelar una intervención estatal con consecuencias diplomáticas directas.

Al evaluar el alcance operativo de la medida, los magistrados advirtieron que frenar al M/V Danstar obligaría a las Fuerzas Armadas y de Seguridad a interceptar un buque extranjero en aguas regidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Ley 24.543). Además, el tribunal remarcó que la restricción vulneraría el Tratado de Paz y Amistad con Chile (Ley 23.172), cuyo artículo 10 establece que la Argentina “se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstancias, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes”.

Los camaristas Javier M. Leal de Ibarra y Aldo E. Suárez sostuvieron que conceder la cautelar implicaría que el Poder Judicial asuma decisiones propias de la política exterior y del comando de las Fuerzas Armadas. El tribunal recordó en su fallo sobre la causa tramitada en Río Grande que la Constitución Nacional asigna dichas competencias de manera exclusiva al Poder Ejecutivo Nacional.

Asimismo, los jueces señalaron que dictar una prohibición de navegación sin la intervención previa de la parte afectada generaría efectos difíciles de revertir. La resolución judicial dejó firme el rechazo a bloquear el tránsito marítimo y aclaró que la presunta contratación del M/V Danstar para abastecer el proyecto petrolero Sea Lion constituye una afirmación de la fundación que no quedó acreditada como un hecho probado en el expediente cautelar. (Agencia OPI Tierra del Fuego)