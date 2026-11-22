Alumnos de la Escuela Técnica Provincial Nº707 “Ciudad de Yapeyú” recorrieron las salas de control de 800 metros cuadrados en Comodoro Rivadavia y el sector de drones, donde se supervisa en tiempo real la actividad de Cerro Dragón.

Pan American Energy recibió recientemente a estudiantes de la Escuela Técnica Provincial Nº707 “Ciudad de Yapeyú” en el Centro Integrado de Operaciones (CIO) que la operadora posee en Comodoro Rivadavia. Según informó la compañía en un comunicado difundido en el marco de la Semana de la Educación Técnica, la actividad formó parte de su estrategia de sustentabilidad en el Golfo San Jorge para mostrar el monitoreo remoto del yacimiento Cerro Dragón.

Durante la jornada, la comitiva escolar recorrió las distintas salas de control del CIO, que abarcan cerca de 800 metros cuadrados de superficie. Desde esas instalaciones, el personal técnico supervisa a distancia y en tiempo real toda la cadena operativa en Cerro Dragón, desde la perforación de los pozos hasta la puesta en especificación del petróleo y del gas para su comercialización.

Además del recorrido por las consolas de control, los alumnos asistieron a charlas explicativas dictadas por los líderes de cada área y visitaron el sector destinado a la operación de drones. La Semana de la Educación Técnica busca acercar la formación académica de los futuros técnicos a las demandas operativas y laborales del sector productivo regional.

El centro remoto de Pan American Energy en Cerro Dragón

En el Centro Integrado de Operaciones de Comodoro Rivadavia, Pan American Energy centraliza la supervisión remota de Cerro Dragón, dentro de la cuenca del Golfo San Jorge. La compañía indicó que estas visitas permiten a los estudiantes observar la aplicación tecnológica en el proceso productivo completo, desde la etapa de exploración hasta el acondicionamiento final de los hidrocarburos, aunque el comunicado oficial no precisó cifras de inversión ni indicadores de producción asociados al programa educativo.

Al finalizar la recorrida, la directora de la institución educativa, Sonia Melión, sostuvo: “Los chicos se llevan una mochila enorme de conocimiento y toda la experiencia que tan generosamente les compartieron. También entendieron que estos desarrollos sólo son posibles cuando se trabaja en equipo“. Por su parte, el gerente del Centro de Operación Remota (COR), Sebastián Federico, señaló que la actividad permitió exponer la cultura de trabajo de la empresa y el impacto tecnológico en la industria.

Desde el área de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, Juan Taccari indicó que los encuentros buscan generar los primeros contactos de los alumnos con el sector y dar espacio a los trabajadores del CIO para transmitir su experiencia técnica de forma didáctica y profesional. (Agencia OPI Chubut)