Trabajo frenó despidos en PECOM tras la alerta petrolera

La cartera laboral santacruceña intimó a la contratista a reincorporar a seis operarios cesanteados y suspendió el paro general convocado por el gremio en yacimientos de la provincia.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz dictó la conciliación obligatoria para retrotraer el despido de 6 trabajadores en la contratista petrolera PECOM. La medida administrativa frenó el inicio de una huelga por tiempo indeterminado que había dispuesto el Sindicato de Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER) en la Zona Norte provincial.

La intervención oficial respondió al rechazo directo del gremio petrolero ante las cesantías resueltas por la firma operadora de servicios. Sebastián Santillán, coordinador de la cartera laboral en Zona Norte, confirmó de forma pública que “la conciliación obligatoria ordena retrotraer los seis despidos y abre una instancia de diálogo para buscar una solución”.

El conflicto abrió una instancia de negociación formal que retrotrae las condiciones operativas previas a las desvinculaciones mientras rige la tutela laboral. La cartera provincial intimó a las partes a suspender cualquier medida de acción directa en los yacimientos del flanco norte santacruceño mientras se desarrollan las audiencias de conciliación técnica.

Beneficios provinciales condicionados por el Decreto 454/2026

El Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz evaluará el accionar de la empresa PECOM a partir de los compromisos fijados por el programa Más Producción y Más Trabajo, aprobado mediante el Decreto Provincial 454/2026. Esta normativa provincial supedita los incentivos económicos, fiscales y operativos al sostenimiento efectivo y la creación de puestos laborales en la cuenca hidrocarburífera.

La fiscalización sobre la contratista se fundamenta en la Resolución 094/2026, dictada el 25 de agosto por la cartera energética santacruceña. Dicho instrumento legal establece que el mantenimiento de la plantilla de personal constituye un requisito ineludible en las etapas de implementación, seguimiento y control de las empresas beneficiarias del esquema de incentivos productivos. La situación contractual de los operarios de PECOM quedó formalmente sujeta a esta auditoría de sostenimiento laboral ante las autoridades provinciales. (Agencia OPI Santa Cruz)