Santa Cruz perdió el 90% de su cuota de centolla

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La aprobación del Acta CFP N° 30/2026 y la Resolución N° 16/2026 desplazó la gestión provincial por quince años y concentró el 90% de la pesquería en tres grupos armadores privados.

El Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó el 5 de noviembre de 2026 el Acta CFP N° 30/2026 y la Resolución CFP N° 16/2026, estableciendo un régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) por 15 años para la centolla (Lithodes santolla). La medida redujo de 345 toneladas a 34,5 toneladas el cupo administrado directamente por la Provincia de Santa Cruz, lo que representa una caída del 90%.

El nuevo esquema técnico, tramitado bajo el Expediente EX-2026-49983928-APN-DGDAGYP#MEC, reemplaza el sistema de manejo de la Resolución CFP N° 12/2018 basado en Capturas Máximas Permisibles (CMP) anuales y vedas estacionales. El representante santacruceño, Sergio Klimenko, se abstuvo en la votación final y dejó asentada la objeción provincial por la pérdida de injerencia sobre las aguas costeras.

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“La propuesta establece un régimen por quince años que, sin distinguir adecuadamente las jurisdicciones, compromete la administración provincial de las 345 toneladas que actualmente gestiona la Provincia de Santa Cruz“, advirtió Klimenko en el acta oficial. El funcionario agregó que desconocer la reproducción juvenil en aguas costeras provinciales resulta inadmisible para el ordenamiento local.

El recorte de cupo en Santa Cruz

La Provincia de Santa Cruz perdió la gestión directa de 310,5 toneladas de centolla al quedar subordinada al reparto de la Reserva de Administración, fijada en el 10% de la CMP total. En esa distribución, la jurisdicción santacruceña recibió 24,5 toneladas en la Zona C V y 10,0 toneladas en la Zona S III, comprometiendo el abastecimiento de materia prima para las plantas de procesamiento en tierra de los puertos provinciales.

Mientras la Autoridad de Aplicación Nacional retuvo 172,6 toneladas de la reserva en las zonas C I/C II, S I y S II, las provincias patagónicas recibieron cupos marginales hasta el año 2041. La Provincia del Chubut obtuvo 24,6 toneladas en la Zona C IV y la Provincia de Tierra del Fuego accedió a 3,0 toneladas en la Zona S IV.

Parámetro de Gestión Esquema Previo (Res. 12/2018) Nuevo Régimen CITC (Acta 30/2026) Variación Volumen en Santa Cruz 345,0 toneladas 34,5 toneladas (C V y S III) -310,5 t (-90,0%) Plazo de vigencia Revisión anual 15 años (hasta 2041) Fijo a largo plazo Reserva de Administración Gestión territorial directa 234,7 t (10% CMP total) Pérdida de control

Concentración empresarial

Tres grupos empresarios pasaron a controlar el 89,90772% de la cuota nacional de centolla, equivalente a 2.090,2 toneladas asignadas a seis buques activos. Para acceder al reparto, la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera exigió superar un umbral mínimo del 2% de las 17.121,41 toneladas capturadas entre las temporadas 2018/2019 y 2025/2026, lo que excluyó a 9 de los 16 buques históricos.

Bentónicos de Argentina S.A. lidera el caladero con el 43,86191% (959,3 toneladas) mediante los buques Tango I y Tango II, sin sanciones firmes. Centomar S.A. y otros obtuvo el 40,62061% (896,3 toneladas) con las unidades Chiyo Maru Nº 3, Dukat y Talismán, pese a registrar 2 sanciones administrativas, mientras Wanchese Argentina S.R.L. y otro sumó el 9,49410% (234,6 toneladas) con el congelador Atlantic Express y más de US$ 8,6 millones declarados en inversiones.

La abstención de la Provincia de Santa Cruz en el Consejo Federal Pesquero dejó formalmente registrado el rechazo institucional al modelo que concentra el 84,48% de la cuota nacional en dos grupos armadores y restringe la capacidad regulatoria provincial hasta 2041. (Agencia OPI Santa Cruz)