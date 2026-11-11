León XIV llamó en Luján a la reconciliación de los argentinos

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En la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Pontífice mencionó la pobreza, la falta de trabajo y la discriminación, evocó a su antecesor Francisco y reclamó acciones concretas de solidaridad sin aprovecharse de las necesidades ajenas.

El papa León XIV encabezó una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde convocó a los argentinos a “reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”. Durante la homilía celebrada este miércoles, el Pontífice lanzó una exhortación directa al país: “Argentina, levántate y camina”, y planteó un camino de reconciliación, fe, comunión y compromiso solidario.

El papa León XIV señaló ante los fieles el sufrimiento provocado por las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares en la Argentina. En su mensaje desde el santuario de Luján, el Pontífice comparó esas situaciones con el dolor de María al pie de la cruz y alentó a los presentes a mantener viva la esperanza frente a la adversidad.

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Durante la ceremonia, León XIV exhortó a los argentinos a reconocer sus faltas, pedir perdón y superar las heridas del pasado junto con las dificultades actuales para construir un futuro guiado por el amor y la paz. “Argentina, levántate y camina. Ama”, proclamó el jefe de la Iglesia católica al convocar a no permanecer inmóviles y a comprometerse con la transformación de la sociedad mediante acciones concretas de bien.

En el mismo tramo de la homilía, León XIV dedicó un recuerdo especial a su antecesor, Francisco, y destacó su profunda devoción por la Virgen. El Pontífice evocó una de las despedidas habituales de Francisco —“Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”— y lo definió como un ejemplo de amor y veneración a María.

El Pontífice reclamó una Iglesia abierta

El papa León XIV afirmó que en la mesa de Cristo “hay lugar para todos”, con una mención específica hacia los pobres, los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos. El Pontífice pidió que nadie quede excluido de la comunidad y sostuvo que las distintas sensibilidades y convicciones dentro de la Iglesia constituyen una riqueza cuando están acompañadas por el compromiso de preservar la unidad y trabajar por el bien común.

Al abordar la dimensión social del mensaje, León XIV reclamó que la fe se traduzca en hechos cotidianos. Advirtió que la comunión con Cristo no debe utilizarse para desentenderse de las responsabilidades ni para aprovecharse de las necesidades ajenas, sino para compartir los propios dones con quienes atraviesan mayores carencias.

El Pontífice también dedicó un reconocimiento a quienes definió como héroes anónimos de todos los días. En esa línea, destacó los gestos de caridad de los padres que madrugan para llevar el pan a sus hogares, las madres que acompañan a sus hijos enfermos durante largas noches de hospital y los amigos que ofrecen su tiempo a quienes enfrentan dificultades.

León XIV pidió puentes de solidaridad

Ante la Virgen de Luján, León XIV reconoció que muchas personas se sienten cansadas, defraudadas y desorientadas, pero las invitó a encontrar en las Escrituras una guía para superar la adversidad. El Pontífice convocó a los fieles a “mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza”.

En el cierre de su mensaje en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, León XIV elevó una oración por el futuro de la Argentina. El Pontífice pidió protección para su pontificado y para el pueblo argentino, y rogó que la Virgen ayude al país a “crear puentes y redes de solidaridad” para continuar recorriendo caminos de reconciliación, comunión y misión. (Agencia OPI Santa Cruz)