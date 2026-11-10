Misa de León XIV dejó polémica por carpas VIP y cruces políticos

- Publicidad -

La instalación de sectores exclusivos con catering y códigos de vestimenta en la misa del papa León XIV desató un conflicto político entre la Casa Rosada y el Gobierno porteño, bajo la sombra de una contratación directa por $8.690 millones.

La multitudinaria misa encabezada por el papa León XIV en el Monumento a los Españoles derivó en una controversia institucional tras confirmarse la instalación de carpas VIP para celebridades, políticos y empresarios. Mientras miles de fieles y religiosos soportaron altas temperaturas a la intemperie, un grupo reducido accedió a espacios reservados con comida, bebidas y protección solar.

El malestar alcanzó a ámbitos eclesiásticos y a los propios voluntarios que asistieron en la organización desde la noche previa. Un colaborador expuso la situación en la red social X al señalar: “Chicos me enerva un poco ver a Pampita, Yanina Latorre, Analia franchin y todo el falluterio sentadito a 3 metros del papa cuando los voluntarios que estamos sirviendo desde las 20 hrs de anoche debíamos ver la misa parados tras la valla a 2.3 km del altar. Siempre lo mismo”.

- Publicidad -

Cruces entre Casa Rosada y el Gobierno porteño por las listas VIP

La Secretaría General de la Presidencia, la Cancillería y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedaron envueltos en versiones contradictorias sobre quién autorizó los ingresos preferenciales al sector reservado. El periodista Gonzalo Prado afirmó que los organismos nacionales enviaban los listados a la productora encargada de emitir los códigos QR, mientras la administración porteña contaba con un cupo de 250 invitaciones para funcionarios y representantes de los tres poderes.

En sentido opuesto, el periodista Eduardo Feinmann atribuyó al Ejecutivo de la Ciudad las invitaciones a figuras del espectáculo como Pampita, Valeria Mazza, Flor de la V, Yanina Latorre y Analía Franchín. La propia Latorre relató que su chofer la dejó en la entrada del espacio exclusivo, donde regían pautas protocolares de vestimenta, y mencionó la presencia de Zulemita Menem, Zulema Yoma, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

El periodista Nacho Otero sintetizó las críticas en redes sociales al expresar: “Qué falta de respeto haber armado un corralito VIP para ‘celebridades’ con asientos y ‘dress code’ en la misa de hoy y haber dejado sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y adultos mayores”. La controversia escaló hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien aseguró no haber recibido su código QR, mientras desde Casa Rosada sostuvieron que la acreditación le fue enviada.

La Jefatura de Gabinete de Ministros tramitó bajo su órbita el procedimiento 79-0012-CDI26 en el portal COMPR.AR, donde la productora DF Entertainment S.A. presentó una oferta de $8.690 millones —equivalente a unos US$5,6 millones— para la producción y coordinación general del evento. El 24 de octubre, la periodista Camila Dolabjian ya había advertido en Radio Rivadavia sobre esta modalidad: “Se armó revuelo por la adjudicación, no por licitación sino por compra directa a una empresa del armado de la visita del Papa León XIV”.

Los registros del expediente no constituyen una adjudicación definitiva ni permiten determinar si ese presupuesto cubrió las carpas VIP, el catering o los servicios para invitados especiales. Tampoco aclaran qué organismo autorizó específicamente la instalación de esas estructuras ni quién financió las prestaciones diferenciadas dentro del predio.

En paralelo, versiones atribuidas a fuentes de la Conferencia Episcopal Argentina vincularon a los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila, Eduardo Eurnekian y los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni con el respaldo económico a actividades de la visita papal. Aunque se mencionó un posible encuentro privado de este grupo con el pontífice y la presencia en sectores preferenciales de Manzano y del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, la información disponible no confirma si esa reunión se concretó ni si todos utilizaron los mismos espacios que las celebridades. (Agencia OPI Santa Cruz)