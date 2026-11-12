Javier Milei subió al puesto 12 en el ranking regional de presidentes

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El jefe de Estado argentino subió del puesto 14 al 12 sobre 18 dirigentes medidos por CB Global Data, impulsado por los retrocesos de José Antonio Kast en Chile y del destituido Santiago Peña en Paraguay.

El presidente de la Nación, Javier Milei, escaló dos ubicaciones en el ranking mensual de mandatarios latinoamericanos elaborado por la consultora CB Global Data durante noviembre de 2026, al pasar del puesto 14 al 12 entre 18 dirigentes evaluados. El jefe de Estado argentino alcanzó una imagen positiva del 37,4%, pero el movimiento ascendente en la tabla regional respondió de manera determinante al derrumbe de aprobación sufrido por sus pares de Chile y Paraguay.

De acuerdo con el estudio demoscópico, la valoración favorable de Milei creció 1,3 puntos porcentuales respecto de la medición de octubre, cuando registraba un 36,1%. Pese a ese leve repunte, el presidente argentino mantuvo un rechazo del 57,7% y un 4,9% de consultados que no respondió o manifestó carecer de opinión, lo que arroja un saldo neto desfavorable de 20,3 puntos porcentuales entre las opiniones positivas y negativas. Con estas cifras, el mandatario permanece en la mitad inferior de la clasificación regional, aunque amplió de cuatro a seis la cantidad de gobernantes ubicados por debajo de su registro.

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El desplome de Santiago Peña y José Antonio Kast

El ascenso de Javier Milei en la clasificación de CB Global Data estuvo traccionado por los fuertes retrocesos de Santiago Peña en Paraguay y de José Antonio Kast en Chile. El exmandatario paraguayo, destituido en medio de una crisis política y financiera, sufrió una pérdida de 18,2 puntos porcentuales al caer del 42,9% al 24,7% de imagen positiva, quedando en el último lugar del estudio con una desaprobación del 69,8%, la más elevada de toda la región.

En paralelo, el presidente chileno José Antonio Kast retrocedió 5,3 puntos porcentuales en su valoración favorable, que bajó del 38,8% registrado en octubre al 33,5% en noviembre de 2026. Con una imagen negativa del 62,7%, el dirigente chileno descendió hasta el puesto 16 y quedó relegado por debajo de Milei, invirtiendo el orden que ambos mantenían en el relevamiento del mes anterior.

Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conservó el primer puesto del ranking de CB Global Data con una aprobación del 69,8% y un rechazo del 25,5%. En el segundo escalón se ubicó el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, quien obtuvo un 69,5% de imagen positiva y un 24,9% de negativa, seguido por Laura Fernández en Costa Rica con el 52,3% y Luis Abinader en República Dominicana con el 51,2%.

El mayor crecimiento mensual de toda la muestra correspondió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien avanzó al quinto lugar tras su reciente reelección para un cuarto mandato en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. Lula sumó 5,1 puntos porcentuales respecto de octubre (cuando medía 45,3%) y alcanzó el 50,4% de valoración positiva frente a un 46,9% de rechazo.

Por encima de Milei también se posicionaron Daniel Noboa en Ecuador (47,8%), Abelardo de la Espriella en Colombia (46,9%), Nasry Asfura en Honduras (45,7%), Keiko Fujimori en Perú (43,8%), Rodrigo Paz en Bolivia (40,2%) y Yamandú Orsi en Uruguay (38,6%). Detrás del mandatario argentino quedaron Daniel Ortega en Nicaragua (36,3%), Delcy Rodríguez en Venezuela (35,6%), José Raúl Mulino en Panamá (34,9%), Kast en Chile (33,5%), Bernardo Arévalo en Guatemala (31,4%) y Peña en Paraguay (24,7%).

La investigación de la consultora CB Global Data se ejecutó entre el 4 y el 9 de noviembre de 2026 en 18 países de América Latina mediante cuestionarios digitales aplicados a ciudadanos mayores de 18 años. El trabajo reunió 51.350 casos totales, con muestras nacionales que oscilaron entre 1.930 y 3.931 entrevistados y márgenes de error informados de entre 1,6 y 2,2 puntos porcentuales.

En territorio argentino, la firma demoscópica encuestó a 3.079 personas bajo un diseño de muestreo estratificado por distritos y cuotas de género, nivel socioeconómico, edad y ubicación geográfica. Para el tramo correspondiente a la Argentina, el reporte técnico estableció un margen de error muestral del 1,8%. (Agencia OPI Santa Cruz)