Revista Science confirmó brote de hantavirus en el buque M/V Hondius

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(OPI Tierra del Fuego) – Dos investigaciones publicadas en la revista Science analizaron 13 secuencias genéticas del brote ocurrido entre abril y mayo de 2026 y vincularon la cepa con registros de la Patagonia norte.

Dos estudios científicos publicados recientemente en la revista internacional Science confirmaron la transmisión de persona a persona del virus Andes a bordo del crucero M/V Hondius, embarcación que zarpó desde Ushuaia en abril de 2026. Las investigaciones contaron con la participación de especialistas de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS Malbrán) y analizaron 13 casos asociados al brote de síndrome pulmonar por hantavirus.

El primer trabajo, titulado Brote de síndrome pulmonar por hantavirus vinculado con viajes en crucero entre abril y mayo de 2026, cotejó las secuencias genéticas de los afectados, el inicio de síntomas y los antecedentes de contacto estrecho. Los científicos comprobaron que parte de los contagios ocurrieron directamente entre pasajeros y tripulantes durante la navegación en aguas australes.

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La prueba temporal del contagio a bordo del crucero

La evidencia determinante sobre la transmisión humana dentro del buque M/V Hondius, que había partido desde Ushuaia, surgió de un paciente que manifestó síntomas el 31 de mayo, cerca de 60 días después de la zarpada. Ese lapso excedió los 45 días estipulados como período máximo de incubación para infecciones previas al embarque, lo que confirmó el contagio tras contacto estrecho con otro infectado durante el viaje.

El crucero MV Hondius –

Los equipos científicos debieron rastrear además el itinerario de los dos primeros pacientes detectados, una pareja que falleció antes de poder aportar testimonios y que había recorrido Argentina y Chile en casa rodante. Mediante registros migratorios y datos de distribución de roedores reservorios, reconstruyeron que ambos cruzaron hacia territorio argentino por el paso Icalma el 31 de enero, unos 62 días antes de iniciar síntomas, intervalo también superior a la ventana epidemiológica de 45 días para determinar el punto exacto de exposición inicial.

La ANLIS Malbrán lideró el segundo estudio publicado en Science, titulado La circulación local de larga data de un linaje del virus Andes en el norte de la Patagonia está vinculada con el brote del buque M/V Hondius, que conectó el patógeno del crucero zarpado de Ushuaia con muestras obtenidas entre 2018 y 2025. El análisis genómico halló una cercanía directa con virus aislados en 2018 en dos hermanos que cursaron síndrome pulmonar por hantavirus en Villa Meliquina, provincia de Neuquén.

El cotejo de secuencias históricas y antecedentes epidemiológicos conservados en Argentina permitió trazar la evolución de este linaje viral junto a laboratorios de América, Europa y África. La directora de la ANLIS Malbrán, Dra. Claudia Perandones, afirmó: “la capacidad diagnóstica del país, la vigilancia genómica de precisión, la conservación de muestras históricas y la construcción de una sólida red de colaboración internacional son herramientas verdaderamente eficaces para dar respuestas rigurosas cuando se presenta una emergencia sanitaria de alcance global“.

A pesar de reconstruir la trazabilidad genética del linaje regional hasta el episodio marítimo internacional, los investigadores de la ANLIS Malbrán informaron que no lograron determinar con certeza el lugar ni el momento exactos en que se produjo la infección primaria de los dos primeros pasajeros embarcados en Ushuaia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)