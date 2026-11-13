Tierra del Fuego

Municipio de Río Grande advirtió peligro en el pago de aguinaldo

El intendente de Río Grande Martín Pérez -
El intendente de Río Grande Martín Pérez -
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(OPI TdF) – La gestión de Martín Pérez envió cartas documento al tesorero y al contador general de la Provincia tras advertir un recorte estimado del 28% en las transferencias automáticas.

El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, denunció retrasos en el giro de fondos coparticipables por parte del Gobierno de Tierra del Fuego y advirtió que “peligra el pago del aguinaldo”. El funcionario precisó en declaraciones recientes que la falta de transferencias automáticas también compromete el premio vacacional y el funcionamiento de las prestaciones comunales.

La administración municipal que encabeza el intendente Martín Pérez afrontó “con lo justo el pago de salarios de octubre” debido a las restricciones financieras. Díaz afirmó que el atraso en los envíos “responde a una decisión política de la administración provincial” y sostuvo que la comuna dispone de previsiones presupuestarias y autorización para negociar una recomposición salarial con los sindicatos.

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Impacto operativo y recorte del 28%

El Municipio de Río Grande estimó una caída del 28% en los recursos coparticipables según el cronograma de transferencias comunicado por el Gobierno de Tierra del Fuego, lo que amenaza la continuidad de servicios básicos en la ciudad. Las autoridades comunales de Río Grande detallaron que el desfinanciamiento afecta de manera directa las áreas críticas de la gestión cotidiana.

Díaz señaló que el estrangulamiento financiero puede “repercutir en la prestación de servicios esenciales, entre ellos salud, cultura, deporte, recolección de residuos y transporte público”. La conducción política local vinculó de forma directa el cumplimiento del cronograma de transferencias provinciales con la sostenibilidad operativa de la ciudad durante el cierre del ejercicio.

Intimación constitucional y posible vía judicial

El Municipio de Río Grande remitió cartas documento al tesorero y al contador general de Tierra del Fuego para exigir el cumplimiento de los giros bajo apercibimiento de acciones judiciales. La notificación administrativa del Municipio de Río Grande invoca las responsabilidades personales fijadas en el artículo 168 de la Constitución Provincial para los funcionarios encargados del manejo de fondos públicos.

Díaz ratificó que el Ejecutivo local iniciará demandas judiciales contra la administración central si el Gobierno provincial confirma el esquema de pagos con la merma proyectada del 28% en las partidas automáticas. La definición sobre la presentación en tribunales queda supeditada a la ratificación oficial del cronograma de transferencias informado por la Provincia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

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