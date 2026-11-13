La Policía de Santa Cruz secuestró equipos en Puerto Deseado

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El procedimiento se realizó en un inmueble de calle Cormoranes por orden del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 tras una alerta internacional del sistema Cyber Tipline.

Efectivos de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad (DDI) de la Policía de Santa Cruz allanaron una vivienda en la localidad de Puerto Deseado y secuestraron un equipo informático en el marco de una investigación por presunta tenencia de material fotográfico de abuso sexual infantil. De acuerdo con la información policial difundida de manera preliminar, el procedimiento judicial se ejecutó en un domicilio ubicado sobre la calle Cormoranes tras las diligencias dispuestas por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado, a cargo de la jueza subrogante Jesica Hernández.

La pesquisa judicial se originó a partir de un reporte emitido por Cyber Tipline y remitido al tribunal interviniente para el inicio de las actuaciones correspondientes. Según detalla el protocolo oficial del organismo internacional, Cyber Tipline constituye el sistema centralizado operado desde Estados Unidos por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) para recibir, procesar y gestionar denuncias vinculadas con la explotación y el abuso sexual infantil en entornos digitales.

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Durante la requisa llevada adelante por el personal de la DDI santacruceña en el inmueble de Puerto Deseado, los agentes incautaron distintos dispositivos electrónicos vinculados con la pesquisa penal. Todo el material informático secuestrado quedó a disposición de la justicia provincial para la realización de los peritajes técnicos ordenados por el juzgado interviniente. (Agencia OPI Santa Cruz)