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(Por: Rubén Lasagno) – Para Jairo Guzmán su mayor acierto ha sido ser el edecán provincial de Karina Milei, alguien que posiblemente le enseñó las mañas de la casta y le regaló el sello de impunidad para que se maneje en Santa Cruz además del discurso del 3% para cualquier transacción. Lo cierto es que esta semana el libertario me dio una sorpresa.

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La reciente aparición de Jairo Guzmán en TN fue el vivo retrato de la intrascendencia política financiada con el bolsillo de los contribuyentes, en este caso a través del gobierno nacional y la contribución aleatoria de los escasos ciudadanos de Santa Cruz que lo votaron, no por lo que él representa, sino por la bronca a los otros.

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Me llamó la atención verlo sentado en el canal nacional, pero no tanto, teniendo en cuenta que por esos canales, como en los medios en Santa Cruz, no pasan precisamente “los nóbeles en política”, sino más bien los que gozan de la posibilidad infinita que da la pauta.

Guzmán en un noticiero o sentado en una mesa política de un canal es en sí mismo, un oximorón. Cuando le dieron lugar a su intervención, cualquiera esperaría una idea, un frase de corrido que le pusiera su impronta a la fugaz aparición en tv y algún bocadillo sobre las necesidades que tiene Santa Cruz y alguna leve intervención en su favor en el Congreso y no la frase de compromiso que logró balbucear la cual no solo careció de una sola idea rescatable, sino que dejó en evidencia a un dirigente que jamás esperó ocupar una banca en el Congreso Nacional (como tantos otros, convengamos), se tropezó con una y no sabe bien que hacer.

Su llegada a la Cámara de Diputados no es producto de su capacidad, de su trayectoria ni del fervor popular hacia su figura, sino de un mero accidente electoral; un daño colateral del efecto arrastre provocado por la boleta de Javier Milei y la bronca de la gente por los medrosos que elección tras elección y desde hace 30 años, dicen y hacen lo mismo. Un paralelo a Guzmán es Claudio Vidal en el 2023 y así nos va.

Lo que encarna y lo que es

Guzmán encarna el paracaidismo político en su peor versión: alguien que de la noche a la mañana se encuentra ocupando un espacio de poder que le queda inmenso, blindado únicamente por el sello partidario de La Libertad Avanza y su madre putativa, la fuerza en las sombras del gobierno nacional: Karina Milei que lo promociona y lo tira en Santa Cruz, como una subestimación absoluta de la inteligencia social santacruceña.

Sin embargo, la incapacidad retórica que mostró Guzmán en televisión, palidece frente a su oscuro prontuario de gestión en el PAMI de Santa Cruz y estoy en condiciones de decir que si su silencio mediático es costoso para los argentinos, su accionar institucional es directamente alarmante como alternativa electoral.

No digan que no les avisamos

Las investigaciones publicadas por OPI Santa Cruz han desnudado sistemáticamente el verdadero modus operandi de Guzmán, revelando que su paso por la política está marcado por el nepotismo, la opacidad y las prácticas de la vieja casta que su espacio dice combatir.

Durante su paso como titular del PAMI en Santa Cruz, fue denunciado por exigir el 10% del salario a empleados y profesionales contratados. Los testimonios revelaron que los fondos debían enviarse a cuentas personales bajo la excusa de “colaborar con el alquiler“.

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A nuestra Redacción llegaron mensaje, notas y llamadas telefónicas, denunciando malos tratos, despidos y abuso de autoridad por parte del Guzmán y sus colaboradores en la Obra Social de los jubilados, además de desatención de los abuelos, compras a nombre del PAMI, para el local partidario y uso indebido de fondos.

Las inconsistencias patrimoniales que mostramos del diputado son escandalosas; a Guzmán (como a Adorni), “no le cierra el blanco“. En su declaración jurada inicial (2025) presentó un patrimonio de 900 millones de pesos absolutamente subvaluado. Los análisis de mercado demostraron que su fortuna real ascendería a más de 1.800 millones de pesos (más de 1 millón 300 mil dólares), concentrada en múltiples inmuebles en Río Gallegos y “fuertes ahorros” en dólares, contrastando violentamente con la austeridad que predica, sus fracasos en el ámbito privado y la vida dependiente de un salario público.

El diputado nacional de la Libertad Avanza utilizó su influencia para lotear el Estado con familiares y allegados. Acomodó a su esposa en ANSES, ubicó a su hermanastro en Vialidad Nacional y facilitó cargos para los familiares de sus amigos del PAMI.

En cuanto al manejo turbio de fondos y firmas, Guzmán enfrenta denuncias penales por falsificación de firmas dentro de la cúpula de La Libertad Avanza en la provincia, además de verse involucrado en escándalos por el reparto de dinero en efectivo en locales partidarios de Caleta Olivia durante el cierre de campaña, como lo informó OPI y podía verse en los videos captados por “su misma tropa”.

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Este “representante del pueblo” tiene escasa producción legislativa pero se ha caracterizado por votar en contra de su propia provincia.

Ya en el Congreso, en lugar de defender a quienes lo votaron y cumplir con lo que prometió en campaña, formó parte del tándem legislativo que avaló la reducción del beneficio de la “zona fría” patagónica para las tarifas de gas, castigando directamente el bolsillo de los santacruceños.

En casi dos años de diputado tiene solo 9 proyecto, ninguno propio, ninguno buscando favorecer a Santa Cruz, todos declaraciones y resoluciones a los que adhiere. Guzmán es un ausente de Santa Cruz en el Congreso y solo actúa allí para cumplir órdenes de Karina.

¡Síganme que no los voy a desfraudar!

Jairo Guzmán es el ejemplo perfecto de cómo el voto bronca o el arrastre de una figura nacional puede coronar a personajes sin preparación, escrúpulos ni compromiso genuino.

No puedo contener mi ansiedad por ver con quién se aliará políticamente en Santa Cruz la LLA y particularmente con Guzmán, porque sin duda hablará y mucho de cada uno de ellos y obviamente, estaré ahí para analizarlo.

Una alianza política de cara al 2027 con una figura que arrastra el nivel de desprestigio, limitaciones e irregularidades éticas como Jairo Guzmán solo puede definirse como un pacto estrictamente transaccional, desprovisto de cualquier base ideológica o proyecto de representación genuina; es decir, un engaño. Quien decida asociarse con un perfil tan devaluado públicamente lo hace desde la necesidad matemática o el oportunismo; no hay ningún otro argumento que lo supere.

Cualquiera que decida caminar políticamente al lado de un dirigente repudiado por sus propios manejos oscuros, termina enviando un mensaje letal a su electorado; confiesa que no le importa la idoneidad ni la transparencia de la propuesta. Un armado de esta naturaleza deja de ser una alternativa de cambio para convertirse en una simple cooperativa de intereses inmediatos, validando que el discurso contra “la casta” fue utilizado únicamente como un atajo para llegar a la caja del Estado.

Quien se asocia con un dirigente fuertemente señalado por prácticas de nepotismo, exigencia de diezmos y opacidad patrimonial, es porque tolera y comparte esa misma matriz de construcción política. No ven en los antecedentes de Guzmán un límite ético, sino un método validado.

Este perfil agrupa a actores de la vieja política que buscan mimetizarse bajo la franquicia libertaria para reciclar sus propias mañas y mantener un esquema de negocios con los recursos del Estado. Y esto es lo que se viene en Santa Cruz.

Para el que llegue de la política tras fracasos anteriores o porque han quedado desperdigados de los partidos tradicionales, Guzmán no es un líder ni un socio respetable; es simplemente el peaje necesario para usar el sello de La Libertad Avanza. No les importa el daño reputacional de la foto conjunta porque carecen de capital político previo que puedan perder; su único objetivo será asegurarse un cargo legislativo, un contrato o la supervivencia a cualquier costo. Y eso lo estaremos viendo en el corto plazo.

Que el lector no se asombre si a quienes busquen aliarse con el propietario del sello de LLA, los escuchan hablar de “cambiar Santa Cruz”, “alejarse de las viejas recetas”, “Pensar una provincia diferente” y toda una serie de clichés super reconocidos que fundaron el horrible gobierno actual de Santa Cruz, donde los partidos intervinientes de la alianza (UCR-Encuentro Ciudadano-PRO) decían que venían a refundar la provincia y a solo tres años la re-fundieron.

Yo defino a estas alianzas oportunistas y a los dirigentes que la propician como oportunismo recíproco, incluso, de aquel dirigente que, aun teniendo una imagen pública más prolija, menos controvertida o un armado propio, decide “taparse la nariz” para capturar el arrastre residual que pueda quedar de Javier Milei en la provincia.

Este perfil de político adherente subestima la toxicidad de su aliado, creyendo que podrá utilizar el acuerdo para sumar puntos porcentuales y luego aislar o invisibilizar a Guzmán. Es el cálculo puro donde el fin (ganar una elección) justifica tragar el sapo de la indignidad ajena.

Es uno de los conceptos que manejo desde tiempos inmemoriales de la política, cuando advertí que las alianzas y los frentes políticos electorales no sirven para gobernar, solo para ganar elecciones, haciéndonos cree que si la mayoría del pueblo los votsa, no se equivoca y es una inobjetable falacia.

Por todo esto es que verlo a Jairo Guzmán balbucear sin ideas en la televisión nacional es apenas la punta del iceberg; el verdadero costo para la sociedad argentina son sus oscuros manejos de los recursos del Estado, su enriquecimiento vertiginoso y su absoluto desprecio por los intereses de la provincia a la que dice representar.

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Y habrá quienes lo vean como “un salvataje personal” y se le peguen como moscas y eso, en alguien cuyo enorme ego le dice que los que llegan lo hacen por el magnetismo que despliega, le refuerza la idea de que no es un ignorante, bruto y básico como parece, sino, que “es un capo”.

Jairo Guzmán no representa una alternativa nueva, es la peor de las viejas mañas disfrazada con el eslogan de la libertad y una imitación burda de los mohínes estrafalarios del Presidente que busca copiar para decir que representa lo que en realidad, está muy lejos de ser. (Agencia OPI Santa Cruz)