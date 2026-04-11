El “lenguaje de madera” de Jairo Guzmán reducido a una opinión banal y sin sustento técnico en cada una de sus declaraciones

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(Por: Rubén Lasagno) – Hoy quiero referirme a un fenómeno que no es exclusivo del personaje que voy a describir, porque lamentablemente, en el mundo de la política, la falacia discursiva y las promesas sobreabundan hasta el hartazgo, pero en Jairo Guzmán, el actual diputado nacional de LLA en Santa Cruz, es un hecho que, como vengo advirtiendo y marcando desde que se había propuesto en la campaña libertaria, me genera un significativo disgusto, no por cómo es él y lo que diga, porque en definitiva la democracia lo permite y está dentro de las reglas del juego, sino por la imbecilidad de aquellos que le creen y los medios que (no sabemos sin por plata, ideología o necesidad de figurar) toman sus declaraciones y le hacen “entrevistas” sin profundizar conceptualmente en cuestiones fundamentales que le sirvan al lector para encontrar una opinión técnica distinta y entender que, realmente, como diputado es capaz de promover acciones propositivas serias, coherentes y válidas, no solo en representación de su espacio político, sino ya, representando a toda la provincia donde el universo de representados es diverso y para nada unidireccional cómo él propone en su discurso.

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Guzmán (como tantos otros, quien se suponía que “venían para ser distintos”) es un expositor que ocupa el espacio mediático llenándolo con eslóganes para evitar ser interpelado sobre las consecuencias reales y legales de los temas por los cuales lo abordan y las normativas que a veces lo interpelan y lo llevan a lo que literalmente se llama “vender humo“. Si uno repasa las distintas entrevistas en medio provinciales no hay en las declaraciones del legislador una persona que se dedique a desmenuzar una ley, conceptualizarla, explicar sus alcances y la necesidad de aprobarla o no, sino un vocero del gobierno nacional que tiene una postura rígida y anclada en “la única verdad”; la suya.

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En el periodismo francés, especialmente, se ha instalado la idea del “lenguaje de madera” basado en un discurso que suena articulado, seguro y formal, pero que está diseñado para no decir absolutamente nada concreto. Y esa es la sensación que me dejan las palabras del libertario en Santa Cruz.

Pasar la entrevista “lo mejor posible”

El discurso de Guzmán en los medios, precisamente, es de este tipo de lenguaje y opera bajo una lógica de supervivencia política, no olvidemos que llegó, no por méritos propios que no los tiene, sino por arrastre natural de la onda expansiva de Milei. Esto y su básica formación intelectual, lo pone varios escalones debajo de la posibilidad de ser propositivo y contundente. Es otra plataforma prefabricada del discurso político de oportunidad, que lamentablemente, los pobladores de Santa Cruz, compramos.

Considero que al ser Santa Cruz una provincia con una fuerte cultura estatal y sindical, la estrategia recomendada por los asesores de Karina es que, discursivamente, recurra al antagonismo absoluto. Sin embargo, al analizar sus distintas declaraciones de estos últimos días en variados temas de dominio público (Ley de Glaciares, desocupación, inversiones anunciadas, petróleo, etc) , se nota que cuando debe profundizar en aspectos como la “mano de obra que necesitamos” o en el “marco real de inversiones“, extractando palabras de sus declaraciones en el diario Tiempo Sur, el discurso se diluye en anécdotas (como la de la petrolera Sinopec) o en exhortaciones morales a “no quejarse” por la desocupación si no se apoya el cambio (su cambio).

Sus ejes discursivos sobrevuelan el ataque al modelo sindical y la seguridad jurídica, con lo cual fundamenta la necesidad de reformar leyes según las reglas de su partido y la alineación total con Nación, tras lo cual plantea que cualquier postura que no sea de apoyo total al gobierno de Javier Milei es, por descarte, funcional al kirchnerismo.

Es un caso más de maniqueísmo político, como tantas veces hemos observado en Santa Cruz y a nivel nacional con el kirchnerismo. Ese maniqueísmo reduce todo a una confrontación binaria extrema entre el “Bien” absoluto (LLA) y el “Mal” absoluto (todos los demás). Así lo hizo y concibió el kirchnerismo y ahora lo es con LLA y particularmente replica Jairo Guzmán en su discurso, asume que su visión es la única moralmente correcta; por lo tanto, cualquier persona que difiera, aunque sea en un detalle, es puesta automáticamente en el bando enemigo o “en la vereda de enfrente”. Esta postura irreductible no admite grises, matices ni terceras posiciones. Solo la de Jairo Guzmán, vale.

Guzmán Dixit

El representante de LLA en Santa Cruz recurre frecuentemente a la idea de que la política es simplemente una cuestión de dirección física, Extractando frases suyas de las declaraciones hechas al diario Tiempo Sur, surgen conceptos vacíos donde no explica la corriente ni la técnica y solo apela al voluntarismo, tal es el caso cuando refiere “Puedes nadar para atrás o puedes nadar para adelante, te va a llevar el mismo esfuerzo”; “¿Somos tipos que a mitad del río volvemos para atrás o vamos para adelante?” o “Santa Cruz necesita salir del atraso y mirar hacia adelante (Tiempo Sur).

Utiliza el reduccionismo donde pone la culpa en un ente abstracto, sin precisar qué engranaje de la administración actual desea modificar, porque no sabe, obviamente. “No somos pobres porque queremos, somos pobres porque tenemos un sistema que nos empobrece” (TS), una verdad de Perogrullo que elude la responsabilidad de proponer políticas públicas específicas o la otra expresión:“Hacer lo que hay que hacer” (TS) frase comodín si las hay, que no define ninguna acción concreta y mucho menos aporta un idea.

Cuando lo consultaron por gestiones específicas o resultados legislativos, en estas declaraciones como en otras dadas a medios provinciales, derivó el discurso hacia lo simbólico “Nosotros venimos a dar la batalla cultural” (TS) usando el concepto creado por Milei para justificar la falta de acuerdos o de proyectos de ley inmediatos y fundamentar que lo de ellos sirven, los otros son “lo viejo” o “A veces las formas sirven para que se plantee el debate (TS) que utilizó como forma de validar el ruido mediático que hace su partido por encima de la gestión administrativa.

Finalmente en este análisis de los dichos del libertario en declaraciones a Tiempo Sur, Guzmán es recurrente a utilizar el concepto de “Reglas claras” pero sin explicar (y posiblemente sin saber) el marco técnico. “Necesitamos reglas de juego que hoy no existen” dijo y dice permanentemente y aunque suena a una propuesta (que debería venir a continuación), en su discurso suele quedar como una frase suspendida sin detallar qué leyes, cómo y sustituirla por cuál.

Empatía falsa y el discurso circular

El diputado abusa de “términos comodines”, que sirven para complementar o rellenar frases y son de gran impacto pero nula especificidad. Habla de convertir a la Argentina en “potencia“, de “modernización” y de dar “autonomía a las provincias”, sin embargo, la justificación de esa autonomía (como en el caso del IANIGLA) (TS), se vuelve circular y vacía porque la autonomía es buena por cuanto permite inversiones y las inversiones demuestran la autonomía. Asimismo, en sus declaraciones al medio capitalino utiliza una falsa empatía cuando dice “comprendo perfectamente la parte humana, pero…” transformando la frase y la idea en una mera muletilla de transición para imponer un argumento económico inflexible como el sostenido por Milei, sin tener que hacerse cargo del costo social de la medida.

De esta manera y luego de analizar su discurso en solo tres artículos del diario Tiempo Sur puedo asegurar que Guzmán exhibe un discurso bastante ortodoxo en la política nacional; es un expositor que ocupa el espacio mediático (que le ofrecen vaya a saber por qué o por cuánto) llenándolo con eslóganes para evitar ser interpelado sobre las consecuencias reales y legales de las normativas como ya lo expresamos al principio, lo cual se encuadra en el “leguaje de madera” o de “vende humo” tan usado en la política provincial y nacional.

Y vuelvo a reafirmar mi idea inicial, no hay en estas declaraciones de Jairo Guzmán, un legislador desmenuzando una ley o generando una proposición alternativa, sino un vocero replicando un argumentario cerrado. (Agencia OPI Santa Cruz)