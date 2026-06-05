Investigan posible caso de triquinosis en Ushuaia

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(OPI TdF) – El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego inició una investigación epidemiológica por un posible caso de triquinosis detectado en Ushuaia donde hasta el momento hay 8 personas con sintomatología compatible con la enfermedad.

Se trata de seis adultos y dos niños que participaron de un evento familiar. La cartera sanitaria informó que los pacientes evolucionan favorablemente y reciben tratamiento de manera ambulatoria.

Desde la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Registro y Control de Alimentos de la Zona Sur se lleva adelante la investigación epidemiológica correspondiente para identificar el origen del evento y la confirmación etiológica de los casos continúa en estudio.

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El Ministerio de Salud recordó “la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar la triquinosis, una enfermedad parasitaria que se transmite por el consumo de carne de cerdo o productos derivados contaminados que no hayan sido correctamente elaborados o cocidos”.

Entre las principales recomendaciones se destaca “cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados hasta que desaparezca el color rosado y deje de desprender jugos, asegurando una temperatura interna mínima de 71 grados durante al menos un minuto”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)