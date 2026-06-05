Investigan posible caso de triquinosis en Ushuaia

(OPI TdF) – El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego inició una investigación epidemiológica por un posible caso de triquinosis detectado en Ushuaia donde hasta el momento hay 8 personas con sintomatología compatible con la enfermedad.
Se trata de seis adultos y dos niños que participaron de un evento familiar. La cartera sanitaria informó que los pacientes evolucionan favorablemente y reciben tratamiento de manera ambulatoria.
Desde la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Registro y Control de Alimentos de la Zona Sur se lleva adelante la investigación epidemiológica correspondiente para identificar el origen del evento y la confirmación etiológica de los casos continúa en estudio.
El Ministerio de Salud recordó “la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar la triquinosis, una enfermedad parasitaria que se transmite por el consumo de carne de cerdo o productos derivados contaminados que no hayan sido correctamente elaborados o cocidos”.
Entre las principales recomendaciones se destaca “cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados hasta que desaparezca el color rosado y deje de desprender jugos, asegurando una temperatura interna mínima de 71 grados durante al menos un minuto”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)