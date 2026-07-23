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(Por: Rubén Lasagno) – Tal como lo anunciamos en informes anteriores, el proyecto del gobierno sobre la “Emergencia Habitacional”, no pasó la discusión parlamentaria y el oficialismo pidió pasarla a comisiones; es decir, como sucedió con el endeudamiento en dólares, el gobierno creído de que era un hecho la aprobación por parte de los diputados, en vez de arrancar por las consultas en comisiones, la búsqueda de consensos y de abrirse a las opiniones de los sectores de la oposición, empezó la casa por el techo. Y acá pasó exactamente lo mismo.

Reunidos en sesión extraordinaria convocada por el oficialismo y con la presencia por zoom de Santiago Aberastain, el impulsor del proyecto de Emergencia habitacional, los bloques del oficialismo y la oposición entre ellos el Frente para la Victoria y el bloque del CC-ARI, plantearon sus posiciones que colisionaron argumentalmente ante la falta de puntos en común y coincidencias sobre la implementación de esta controvertida medida.

Sin que sea necesario personalizar las ponencias porque ninguno de los oradores es dueño de la verdad, ya que sus planteos fueron simplemente políticos, digamos que los planteos y reproches de uno y otro son prácticamente los mismos porque ambos sectores son corresponsables de la actual situación habitacional que tiene Santa Cruz.

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El oficialismo culpó al kirchnerismo de no dar las manos para la aprobación de la Emergencia porque ellos fueron los cultores del déficit habitacional en la provincia, culpando inclusive al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, por haber sido presidente del IDUV en los gobiernos de Alicia Kirchner y ahora ser (según los diputados de Vidal) el palo en la rueda que comanda a los diputados K dentro de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el Frente para la Victoria en la legislatura culpa al oficialismo de querer apurar la Emergencia para manotear fondos que nunca van a rendir y disponer de los recursos de manera arbitraria, de cara a las elecciones del 2027.

El kirchnerismo le reclamó a los diputados del SER que piden la emergencia habitacional y no terminaron las viviendas que han iniciado en Río Gallegos, remarcaron que hicieron desaparecer los fondos del FONAVI y fundamentalmente, le reclamaron por la falta de sustento técnico, estadístico y planificado con ausencia de los informes respectivos de esta Emergencia que el gobierno pide, sin especificar (al igual que con el endeudamiento) la información que permita obtener la suficiente información la cual se debe conocer de antemano para votar en total conocimiento de cuál es el propósito, los objetivos, los controles, los proyectos y qué tipo de transparencia contará la medida solicitada. (Agencia OPI Santa Cruz)