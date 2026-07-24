Villarruel evalúa asistir a la Rural en medio del distanciamiento oficial

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La invitación cursada por las autoridades agropecuarias reactiva la tensión interna del Poder Ejecutivo Nacional. El evento en el predio ferial expone la brecha diplomática y política entre la Casa Rosada y la Presidencia del Senado.

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel podrían encabezar este domingo un tenso reencuentro institucional durante la inauguración del acto central en la Exposición Rural de Palermo.

Las autoridades de la Sociedad Rural Argentina enviaron una notificación formal a la titular de la Cámara de Senadores de la Nación para sumar su presencia en las tribunas del predio ferial porteño.

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La iniciativa institucional surge luego de semanas de fricción administrativa y política entre Balcarce 50, la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei y el despacho de la Presidencia del Senado.

Tensión diplomática y antecedentes de confirmación tardía

La distancia entre ambas figuras institucionales se profundizó tras las recientes manifestaciones de la titular del Senado de la Nación respecto a la causa de las Islas Malvinas. Mientras la Presidencia de la Nación optó por un perfil técnico sobre las gestiones iniciadas en diciembre de 2023, la titular del cuerpo legislativo fijó una postura tajante que generó incomodidad en los despachos de la Casa Rosada.

“Es por protocolo“, expresaron desde el entorno de un gobernador provincial al referirse a la imposibilidad de restringir el acceso a la titular de la Cámara alta en actos públicos.

El hermetismo sobre la agenda legislativa replica lo sucedido en los actos de la Promesa de la Bandera en Santa Fe y en la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán. En ambas oportunidades, la llegada sobre la hora de la vicepresidenta exigió un despliegue logístico de emergencia a las autoridades locales.

El regreso presidencial y las señales al campo

El mandatario nacional participará de las actividades en el predio ferial inmediatamente después de arribar de la ciudad de San Pablo, Brasil, donde mantendrá un encuentro con el senador Flavio Bolsonaro.

Su discurso en la Exposición Rural de Palermo buscará afianzar la alianza estratégica con los representantes de la Mesa de Enlace y la patronal agropecuaria. (Agencia OPI Santa Cruz)