Tribunal Superior ratificó condena contra dirigente docente de ATECH

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(OPI Chubut) – El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la condena contra el dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Daniel Murphy y deberá pagar más de 5 millones de pesos por los daños ocasionados durante una protesta realizada en junio de 2023.

El máximo tribunal de justicia rechazó el recurso de impugnación extraordinaria presentado por el abogado defensor Juan Salgado y dejó firme la sentencia que ya había sido ratificada por la Cámara en lo Penal de Trelew.

El Estado provincial había iniciado una demanda contra Murphy por provocar destrozos en uno de los accesos del edificio donde funcionaba el Ministerio de Economía y Crédito Público de Chubut.

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En febrero de 2025, la jueza Eve Ponce dictó la sentencia inicial contra el dirigente sindical, condenándolo a un año de prisión en suspenso por el delito de daño agravado.

Tras una apelación del implicado, la Cámara en lo Penal de Trelew ratificó la condena y Murphy recurrió al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que finalmente dejó firme el fallo condenatorio.

La jueza Ponce le impuso una multa de 70 módulos JUS cuya suma asciende a $5.466.451,20.

La sentencia fue firmada por el presidente del Superior Tribunal, Javier Gastón Raidán, junto a los ministros Mario Luis Vivas, Camila Lucía Banfi Saavedra, Silvia Alejandra Bustos y Ricardo Alberto Napolitani, además del juez de Cámara Diego Ariel Trad.

En el fallo ratificaron que “el edificio afectado reúne las condiciones de bien de uso público, debido a que allí funcionan organismos estatales a los que concurren diariamente ciudadanos para realizar trámites y acceder a servicios”. (Agencia OPI Chubut)