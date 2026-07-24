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(OPI TdF) – El gobierno fueguino se encuentra coordinando el operativo para la llegada de equipamiento proveniente de China con los componentes destinados a la nueva Usina de Ushuaia.

De esta manera, se está planificando un operativo logístico para la recepción, traslado y almacenamiento del equipamiento previo a su ingreso a la obra.

La ministra de Energía, Gabriela Castillo se reunió con representantes de las empresas Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., de capitales chinos, y de Logística Antártica S.A., encargada del traslado terrestre de los componentes.

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El buque procedente de China llegará con más de 1.800 contenedores, cajas de madera, carretes de cable, cemento y distintos componentes de gran porte destinados a la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva central.

El gobierno provincial junto al municipio de Ushuaia está planificando el traslado de unidades de carga pesada.

Castillo confirmó que “la llegada de estos equipos representa un momento central para el desarrollo de la nueva Usina de Ushuaia. Se trata de una operación logística de gran magnitud, que requiere planificación anticipada y una coordinación permanente entre todas las instituciones y empresas involucradas”.

“Trabajamos para que cada instancia, desde la descarga hasta el traslado y el almacenamiento, se realice de manera segura, ordenada y eficiente, garantizando al mismo tiempo el normal funcionamiento de la ciudad” sostuvo la funcionaria. (Agencia OPI Tierra del Fuego)