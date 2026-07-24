El canciller Pablo Quirno recibió al nuevo nuncio apostólico

- Publicidad -

El diplomático estadounidense asumió formalmente sus funciones diplomáticas en el país tras seis meses de vacante en la representación vaticana. La gestión diplomática inicia en medio de las gestiones institucionales por la posible llegada del jefe de la Iglesia Católica a la región.

El canciller Pablo Quirno recibió las copias de las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico en el país, el arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach, en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La acreditación oficial del diplomático eclesiástico restituye la jefatura de la misión de la Santa Sede en territorio nacional, vacante desde enero de 2026 tras el traslado del arzobispo Miroslaw Adamczyk a la nunciatura de Albania.

- Publicidad -

El enviado papal completó rondas de presentación institucional con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, el secretario general del organismo episcopal, Raúl Pizarro, y el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo.

Coordinación logística para una eventual gira regional

La agenda de la Nunciatura Apostólica en la Argentina contempla la preparación operativa ante una eventual visita del papa León XIV al país, proyectada de forma extraoficial para noviembre de 2026 dentro de un itinerario regional que incluiría a las repúblicas de Uruguay y Perú.

“Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino“, afirmó Pablo Quirno, canciller de la Nación.

Nacido en Worcester, Estados Unidos, el diplomático de 63 años es doctor en Derecho Canónico e integra el servicio exterior de la Santa Sede desde 1994. Antes de su designación dictada en mayo de 2026, Michael Wallace Banach ejerció como nuncio en Hungría —donde coordinó la visita pastoral del papa Francisco en 2023— y representó al Vaticano ante el Organismo Internacional de Energía Atómica en Austria. (Agencia OPI Santa Cruz)