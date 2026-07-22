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(Por: Rubén Lasagno) – Ayer pude escuchar una entrevista que le hizo un medio de comunicación de Río Turbio al Lic Gustavo Maresu quien se presentó como Responsable operativo de la Usina 240 Mw “14 Mineros” y de la cual pudimos extractar algunos “llamativos” conceptos que contrastan con la realidad (histórica y actual) de lo que ha sido y es ese monumento a la corrupción denominado “Megausina 240 Mw de Río Turbio” que lleva 17 años de planificación, construcción y abandono, unos 2.000 millones de dólares gastados y sigue sin funcionar.

El funcionario, claro está, responde a los planes ordenados desde la Intervención a cargo de Pablo Gordillo, toda vez que recorta la realidad en beneficio propio y del relato que tratan de instalar, obviamente salteando gran parte de la historia y por ende, faltando a la verdad.

Cabe destacar que el entrevistador en este video no sabe dónde está parado, porque desconoce absolutamente el tema sobre el cual debe preguntar o evita a propósito las preguntas centrales de las cuales habría cientos para hacerle al señor Maresu, quien solo se centraliza en la falta de control de los 3.000 instrumentos que dice tiene el sistema de generación y según él, no hay personal capacitado para el manejo operativo de tan complejo equipo de medición, alerta y seguridad que tienen los generadores.

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En ese punto el funcionario hace hincapié en la necesidad de capacitar personal con empresas especializadas y alude a los altos costos que demanda ese operativo para que los trabajadores de la usina/YCRT tengan las competencias necesarias y habla de valores por persona y por día que rondan los 300 dólares, multiplicándolo por la cantidad de personal especializado que se necesita. tanto para instruir como para operar los sistemas, lo cual hace un costo altamente millonario en dólares, cuyos fondos hoy no están disponibles.

Pero tras esa idea planteada por el licenciado, surgen fatales omisiones que sepultan el relato que ensaya Maresú y obviamente el entrevistador ni siquiera menciona. Y aquí es donde el supuesto mensaje del funcionario se diluye ante la crítica que nadie hace y mucho menos intentan cuestionar desde los medios de la cuenca carbonífera.

El funcionario expone la falta de capacitación del personal para el manejo operativo de la central, pero obvia decir dónde fueron a parar los miles de millones que se gastaron todos estoy años, que como OPI Santa Cruz demostró en varios informes anteriores, al menos dos empresas se dedicaron a “capacitar” a cientos de trabajadores a valores exorbitantes.

Por otro lado el entrevistado habla de “condiciones operativas” de un solo módulo. Del módulo dos no dice absolutamente nada y tampoco el entrevistador le pregunta nada, lo cual resume o una gran complicidad en el relato o bien un desconocimiento absoluto de lo que significa la generación eléctrica, porque no ahonda o evita preguntar sobre las condiciones operativas de ambos módulos que sabemos, no solo no están operativos sino que difícilmente puedan estarlo, el primero por estar fuera de servicio desde hace mucho tiempo y el segundo porque en su momento fue canibalizado para arreglar el primero.

En la parte del relato recortado que hace Maresu se refiere a ambas turbinas como si el único problema fuera el faltante de capacitación técnica, cuando todos sabemos que no están en condiciones de ser encendidas y mucho menos de generar energía ni siquiera para alimentar una tostadora de pan.

El entrevistado menciona “las dos veces que estuvo en funcionamiento” y se refiere al año 2015 cuando hicieron la parodia de “la inauguración”, con la presencia de Cristina Fernández como presidente oportunidad que previo al acto, dijimos desde acá que era toda una puesta en escena y que esa turbina se apagaría en pocos días, lo cual sucedió. Tres días después del acto “inaugural” con bombos y platillos y la réplica en algunos medios nacionales, la chimenea dejó de emitir humo.

Luego tuvo un esporádico funcionamiento con el módulo 1 durante la gestión de Daniel Peralta como Interventor que duró poco más de un mes y después de apagarse, nunca más volvió a funcionar.

Y el lic Gustavo Maresú habla de la usina como si fuera un sistema listo para entrar en servicio pero el cual no puede funcionar porque al personal le falta capacitación, cuando la realidad es que el complejo no tiene capacidad operativa para generar energía y de hecho, el propio Interventor Gordillo, en sus declaraciones para explicar el inventario “a la baja” que hizo del complejo, al que tasó escasos 90 millones de dólares, en tren de justificar ese valor irrisorio que le había asignado dijo “¿Y cuánto se puede pedir por algo que no funciona?”.

Lo bueno sería que al menos tanto el interventor como sus funcionarios a cargo, se pongan de acuerdo para mentir, porque al ya grave (y evidente) problema de no decir la verdad, recortar la historia e inventar situaciones de “normalidad” que no existen, si le agregan mensajes opuestos y disonantes en las declaraciones que hacen ante la prensa ciega, sorda y muda que nada pregunta ni cuestiona, se pegan ellos mismos un tiro en el pie y queda mucho más expuesto el ridículo que hacen. (Agencia OPI Santa Cruz)