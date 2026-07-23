Guillermo Michel advirtió que el peronismo no tiene destino sin unidad

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El diputado nacional del Frente Renovador por Entre Ríos, Guillermo Michel, llamó a estructurar un proceso de unidad dentro del peronismo para construir una alternativa electoral competitiva frente a la gestión del presidente Javier Milei.

El legislador nacional remarcó que la fuerza política atraviesa una etapa de reconfiguración donde la acumulación de caudal electoral resultará determinante de cara a los próximos turnos comiciales.

El análisis estratégico del referente de la provincia de Entre Ríos proyecta un escenario de alta polarización en el que la resolución de la contienda ejecutiva se trasladará de manera inevitable a una segunda vuelta electoral.

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Recomposición de liderazgos y estrategia legislativa

Según declaraciones vertidas por Guillermo Michel, diputado por la provincia de Entre Ríos, el espacio opositor debe enfocar sus esfuerzos en la discusión programática antes que en la asignación de candidaturas. El representante parlamentario enfatizó que la carencia de un liderazgo unificado en el Partido Justicialista exige la construcción de una conducción colectiva.

“El peronismo no tiene destino si no se une en la próxima elección. Tenemos que ampliar, con el peronismo solo no alcanza”, afirmó Guillermo Michel, diputado nacional del Frente Renovador por la provincia de Entre Ríos.

En su lectura del escenario institucional, la estrategia de la Casa Rosada apunta a alterar las reglas del juego democrático para evitar la articulación de un bloque opositor homogéneo. Michel sostuvo que las iniciativas oficiales para derogar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) responden a un cálculo táctico destinado a fragmentar la oferta electoral.

El escenario hacia 2027

El referente del Frente Renovador remarcó que las posibilidades del espacio de retornar al Poder Ejecutivo Nacional están supeditadas a la capacidad de captar el desencanto de sectores independientes con el programa económico libertario.

“Yo creo que la próxima elección se va a definir en el ballotage. Yo no creo que nosotros tengamos chances si vamos en primera vuelta; es en el ballotage donde tenemos una oportunidad porque veo un fuerte rechazo de la sociedad hacia el gobierno libertario“, consideró Guillermo Michel.

El legislador por Entre Ríos concluyó que la agenda parlamentaria y política debe priorizar el trazado de un plan económico y social que posicione al peronismo como una opción real de gobierno y no únicamente como una fuerza de rechazo en el Congreso de la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)