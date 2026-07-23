El petróleo rozó los US$ 100 tras escalar 4,96% por conflictos bélicos

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El salto internacional del crudo Brent a US$ 98,74 reconfigura el mapa energético y presiona las paridades locales de exportación en la Patagonia.

Un incremento de 4,96% llevó la cotización del petróleo Brent a US$ 98,74 por barril este jueves 23 de julio de 2026, rozando la barrera técnica de los US$ 100. La escalada bélica entre Estados Unidos e Irán, sumada al bloqueo fluvial en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, interrumpió el tránsito marítimo e impulsó un alza directa del 4,31% en la variedad WTI, que alcanzó los US$ 90,58.

El conflicto militar quebró la tregua acordada tras las incursiones del 28 de febrero de 2026, fecha en la que el crudo cotizaba a US$ 73 por barril. La ruptura diplomática derivó en mayores controles de Teherán sobre las vías navegables del Golfo Pérsico y el despliegue del grupo Hutíes en Yemen, afectando directamente la circulación de buques tanques pertenecientes a Arabia Saudita.

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Las restricciones operativas en Bab el-Mandeb perturban el paso del 12% del comercio mundial que conecta Asia con Europa. Esta parálisis logística incrementó los costos flete e impulsó las alertas de las refinerías en Argentina, donde las petroleras evalúan el traslado del precio internacional a los surtidores patagónicos.

3 claves para entender esta medida:

El barril Brent cotiza a US$ 98,74 con una variación diaria de +4,96% .

cotiza a con una variación diaria de . El bloqueo en los estrechos afecta la logística del 12% del comercio global.

del comercio global. El crudo WTI trepó a US$ 90,58 por barril por interrupción de suministros.

¿Cómo impacta esta suba del petróleo en las naftas de Santa Cruz?

El alza internacional modifica la ecuación de exportación para los yacimientos maduros de la Cuenca del Golfo San Jorge y los desarrollos en Vaca Muerta. Un valor de barril cercano a US$ 100 eleva el ingreso de divisas para las operadoras YPF y PAE, pero traslada una presión inmediata a la estructura de costos de los combustibles locales.

Las refinerías nacionales compran la materia prima aplicando valores vinculados a la paridad de exportación. Cuando el precio internacional escala de forma repentina, el desfasaje entre el barril interno y el valor FOB genera una brecha que las compañías compensan reajustando los surtidores en las estaciones de servicio de Río Gallegos y la Patagonia.

“El fin del acuerdo es definitivo y la seguridad del transporte marítimo está comprometida“, declaró la administración de Estados Unidos al dar por terminadas las negociaciones con Irán.

¿Por qué el conflicto en la zona del Golfo Pérsico encarece la energía global?

La tensión militar restringe el paso de buques petroleros en puntos de estrangulamiento geográfico esenciales para el abastecimiento mundial. El cierre parcial de los pasos marítimos obliga a reorientar la navegación por rutas más extensas, incrementando el consumo de combustible de las embarcaciones y el costo final del flete.

La evolución comparativa de las variables clave refleja este impacto:

Petróleo Brent : pasó de US$ 73,00 el 28 de febrero de 2026 a US$ 98,74 la jornada actual, un alza del +35,26% .

: pasó de el a la jornada actual, un alza del . Petróleo WTI : escaló de US$ 67,50 a US$ 90,58 , representando una suba del +34,19% .

: escaló de a , representando una suba del . Tránsito navegable por Bab el-Mandeb: sufrió una caída en su capacidad operativa del 88%, afectando el 12% del comercio global.

El estrangulamiento en la oferta de crudo reduce el stock disponible para entrega inmediata en las refinerías de Occidente, elevando las primas de riesgo en la compra de contratos de futuro. (Agencia OPI Santa Cruz)