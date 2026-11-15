El petróleo desplazó a la harina de soja y lideró exportaciones en 2026

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Las exportaciones de Combustibles y Energía sumaron US$ 12.452 millones entre enero y septiembre de 2026, generando un superávit sectorial récord de US$ 9.427 millones.

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de la Argentina durante los primeros nueve meses de 2026 al generar US$ 7.753 millones entre enero y septiembre, desplazando por primera vez a la harina de soja del liderazgo del comercio exterior. Los datos surgen de un informe técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elaborado sobre estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) precisa que los despachos externos de crudo registraron un crecimiento interanual del 58,6% en los primeros nueve meses del año, mientras que las ventas al exterior de harina de soja alcanzaron US$ 6.971 millones, con una suba del 7,4% frente al mismo lapso de 2025. Al comparar la evolución quinquenal, el estudio indicó que el valor exportado de petróleo resultó 6,5 veces superior al anotado en 2021, en tanto que los envíos del derivado de soja equivalieron a tres cuartas partes de lo vendido aquel año.

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La expansión de la oferta exportable responde al incremento de la extracción no convencional en Vaca Muerta, sumado a un escenario de precios internacionales que ubicó al barril de crudo Brent por encima de los US$ 100 tras el cierre del Estrecho de Ormuz, marcando una cotización media en 2026 un 23% superior a la del año previo. En contrapartida, la duplicación de la producción mundial de harina de soja en los últimos 20 años por mandatos globales de biocombustibles mantuvo presionadas a la baja sus cotizaciones externas.

El superávit energético

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reportó que las exportaciones totales del rubro Combustibles y Energía (CyE) ascendieron a US$ 12.452 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un salto interanual del 53,6% según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Dado que las importaciones de Combustibles y Lubricantes (CyL) se ubicaron en US$ 3.025 millones en el mismo tramo, la balanza sectorial cerró con un superávit de US$ 9.427 millones.

El informe técnico calificó el resultado de la balanza energética como un máximo sin registros previos y destacó que el saldo positivo del sector equivalió al 44,5% del superávit comercial total de la Argentina, que alcanzó los US$ 21.198 millones durante los primeros nueve meses de 2026.

Ingreso neto de US$ 7.890 millones por energía

En el plano financiero, las estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) citadas por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) confirmaron la expansión del flujo de divisas al registrar un saldo neto favorable de US$ 7.890 millones en el balance de cobros y pagos de bienes del sector energético durante los primeros nueve meses de 2026. Ese monto supera en US$ 3.553 millones a los US$ 4.337 millones ingresados en el mismo período de 2025.

Respecto de la proyección estructural del sector, el documento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) puntualizó que el desarrollo de Vaca Muerta modifica la inserción externa del país mediante su aporte creciente a la generación de divisas. Para sostener esta trayectoria exportadora en los próximos años, la entidad señaló la necesidad de garantizar la continuidad de las inversiones y ampliar la infraestructura de transporte y despacho al exterior. (Agencia OPI Santa Cruz)