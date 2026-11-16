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El exjefe criminal tenía 80 años y estaba internado desde el viernes en un centro privado de Guadalajara tras sufrir complicaciones de salud en el penal de Puente Grande.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y una de las figuras centrales en la historia del narcotráfico mexicano, murió este domingo a los 80 años en un hospital del estado de Jalisco, según informaron diarios y cadenas de televisión de México. Autoridades mexicanas confirmaron el fallecimiento del detenido luego de que fuera trasladado de urgencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande por complicaciones en su estado de salud.

El antiguo jefe criminal, conocido como “El Jefe de Jefes“, había ingresado el viernes al hospital privado Country 2000, situado en la ciudad de Guadalajara. Hasta el momento, los organismos oficiales no informaron la causa del deceso del recluso, cuya defensa había reclamado beneficios penitenciarios durante los últimos años debido al deterioro de su cuadro clínico, caracterizado por diversas enfermedades y graves dificultades de movilidad y visión.

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Nacido el 8 de enero de 1946 en el estado de Sinaloa, Félix Gallardo se desempeñó como agente de la Policía Judicial de Sinaloa antes de fundar la organización criminal que encabezó durante las décadas de 1970 y 1980. Bajo su conducción, el grupo articuló alianzas entre distintas facciones delictivas para concentrar buena parte del envío de marihuana y otras drogas hacia los Estados Unidos, además de consolidar rutas para el traslado de cocaína procedente de Colombia.

La caída de Miguel Ángel Félix Gallardo

La trayectoria delictiva de Miguel Ángel Félix Gallardo en México culminó con su detención el 8 de abril de 1989, tras lo cual recibió condena por narcotráfico y por su responsabilidad en el secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ejecutado en 1985. El crimen de Camarena desató una severa crisis diplomática entre los gobiernos de México y Estados Unidos y motivó una de las mayores investigaciones bilaterales contra el tráfico de estupefacientes.

Tras el arresto de Félix Gallardo en 1989, la estructura del Cártel de Guadalajara se fragmentó y dio lugar al surgimiento de nuevas organizaciones que pasaron a disputarse las rutas de tráfico hacia territorio estadounidense, entre ellas los cárteles de Tijuana y Sinaloa. El fallecimiento ocurrido este domingo en Guadalajara cierra el expediente penitenciario del exlíder criminal sin que las autoridades mexicanas hayan precisado aún el diagnóstico médico final de su muerte. (Agencia OPI Santa Cruz)