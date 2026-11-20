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(OPI TdF) – El sector declaró agotada la espera tras casi diez meses de desplazamiento iniciado el 21 de enero, advirtió por el pago de salarios y exigió definiciones a legisladores de La Libertad Avanza.

Los trabajadores portuarios de Ushuaia anunciaron la intensificación de sus medidas de protesta contra la prórroga de la intervención nacional sobre la terminal marítima, dispuesta mediante la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). En un pronunciamiento difundido recientemente, el sector declaró “rota la paz social” y dio por concluida la instancia de espera luego de casi diez meses de desplazamiento de sus puestos laborales.

El conflicto tuvo origen el pasado 21 de enero y escaló tras la extensión administrativa de la intervención federal, ya que el Gobierno nacional no fijó un plazo concreto para restituir la administración de la terminal portuaria a la provincia de Tierra del Fuego. Durante las últimas semanas, los operarios realizaron manifestaciones y cortes intermitentes en el acceso al recinto portuario sin interrumpir la operatoria general ni el tránsito peatonal de pasajeros de cruceros, aunque ahora anticiparon acciones sindicales, institucionales y legales de mayor alcance.

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En rigor, el reclamo expone una disputa abierta por el sostenimiento de los haberes del personal desplazado, cuyos salarios cubre actualmente la Dirección Provincial de Puertos. Al mismo tiempo, los trabajadores cuestionaron el desempeño de la ANPYN y señalaron a la Prefectura Naval Argentina junto al gremio UPSF por presunta colaboración en el corrimiento de los operarios de sus funciones habituales.

Los trabajadores portuarios de Ushuaia exigieron un pronunciamiento público a los representantes fueguinos de La Libertad Avanza, reclamando que prioricen la defensa de la terminal local por encima de la obediencia partidaria. El emplazamiento alcanzó de manera directa a los senadores nacionales Agustín Coto y Belén Monte de Oca, a los diputados nacionales Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, y a los legisladores provinciales Luciano Selzer y Natalia Gracianía.

De acuerdo con el comunicado sectorial, el cuadro de situación en la terminal marítima de la capital fueguina ingresa en una fase de profundización gremial y judicial ante la falta de respuestas sobre la restitución administrativa de la jurisdicción portuaria. El documento no precisó aún la modalidad operativa ni el cronograma de las próximas medidas de fuerza. (Agencia OPI Tierra del Fuego)