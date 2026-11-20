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(OPI TdF) – El jefe comunal de Río Grande destacó que la reunión con el Ministerio de Economía permitió frenar las retenciones semanales de casi $800 millones, aunque exigió un esquema concreto para saldar el pasivo acumulado y reclamó recursos del FAMP.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, inició la regularización de las transferencias semanales de coparticipación provincial tras mantener una reunión con el ministro de Economía de Tierra del Fuego, según se informó de manera preliminar. El acuerdo permitió detener el crecimiento de una deuda acumulada con el municipio que asciende a una cifra cercana a los $18 mil millones.

Antes de esa instancia de negociación, la comuna atravesó una etapa crítica en la que percibía casi $800 millones menos por semana debido a las retenciones aplicadas sobre los envíos provinciales. Perez confirmó que sostendrá un nuevo encuentro con las autoridades del Ministerio de Economía y remarcó la necesidad de establecer un plan de pago concreto, independientemente de las gestiones financieras que la administración provincial adelante ante el Gobierno nacional.

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En rigor, el titular del Ejecutivo municipal vinculó el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por la cartera económica con el sostenimiento operativo de los servicios esenciales y la continuidad de la obra pública en la ciudad. Respecto a las obligaciones salariales del municipio, el jefe comunal advirtió que el pago de los haberes y aguinaldos “nunca estuvo en duda siempre que ingresen los fondos correspondientes por coparticipación“.

El Municipio de Río Grande reclama mayor participación

El intendente de Río Grande, Martín Perez, impulsó gestiones formales ante el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) para obtener una distribución más equitativa de los recursos destinados a Tierra del Fuego. El jefe comunal fundamentó el pedido municipal en el impacto directo que genera la pérdida de puestos de trabajo sobre el perfil industrial de la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial difundido por el Ejecutivo riograndense, la agenda financiera del municipio mantiene dos frentes abiertos en simultáneo: la definición de un cronograma de cancelación por la deuda de coparticipación cercana a los $18 mil millones con la provincia y el reequilibrio en la asignación de fondos productivos del FAMP. (Agencia OPI Tierra del Fuego)