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(OPI Chubut) – El financiamiento de la Corporación Andina de Fomento apunta al Programa Sistema de Acueductos Sostenible para abastecer desde la Cuenca del Río Senguer a Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia.

Según se informó de manera preliminar, la Provincia del Chubut concretó el acceso a un crédito internacional por US$ 150 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Los fondos serán destinados de manera exclusiva a la construcción de nueva infraestructura de transporte hídrico en el sur provincial y el norte santacruceño.

En los hechos, el acuerdo financiero alcanzado contempla el respaldo económico para ejecutar el Programa Sistema de Acueductos Sostenible. Esta obra de infraestructura busca asegurar el abastecimiento de agua potable captada en la Cuenca del Río Senguer y alcanzar directamente a las localidades chubutenses de Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, sumando además a la ciudad santacruceña de Caleta Olivia.

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De acuerdo con el reporte oficial que no detalla plazos de ejecución ni condiciones financieras de devolución del préstamo, la iniciativa apunta a mejorar la eficiencia operativa del servicio actual. En la práctica, la red vigente funciona bajo un esquema combinado que opera en paralelo para llevar el recurso hasta los centros de distribución, integrando un acueducto antiguo erigido en 1966 junto a otro conducto más reciente construido en 1999. (Agencia OPI Chubut)