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(OPI Chubut) – La víctima, identificada con las iniciales P.A., circulaba en moto por calle Marcelino González cuando impactó contra un Toyota Yaris. La conductora del auto dio negativo en el test de alcoholemia.

Una mujer de 41 años, identificada con las iniciales P.A., murió este martes alrededor de las 7:30 tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de las calles Costamagna y Marcelino González, en Playa Unión, jurisdicción de Rawson. El deceso fue confirmado en la escena por la comisaria Soledad Díaz, jefa de la Policía local, luego de que los efectivos acudieran por un alerta del Centro de Monitoreo y constataran la ausencia de signos vitales.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones policiales, la víctima regresaba de su jornada laboral a bordo de una motocicleta por la calle Marcelino González e impactó contra un automóvil Toyota Yaris que habría ingresado a la traza desde Costamagna. Pese a que la motociclista llevaba el casco reglamentario colocado, falleció en el acto a raíz de la violencia de la colisión.

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Al volante del automóvil circulaba una mujer de 46 años, identificada con las iniciales F.M.I., quien sufrió politraumatismos producto del choque y recibió asistencia primaria en ambulancia antes de ser trasladada al hospital de Rawson. Posteriormente, el equipo médico dispuso su derivación a la Clínica San Miguel de Trelew para continuar con los controles clínicos de rigor, tras confirmarse que el test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo.

Peritajes criminalísticos y secuestro de rodados

La justicia y las fuerzas de seguridad de Playa Unión ordenaron el traslado del cuerpo de P.A. a la morgue judicial para la realización de la autopsia y dispusieron el secuestro preventivo de ambos vehículos. Tanto la motocicleta como el Toyota Yaris fueron retirados de la intersección de Costamagna y Marcelino González mediante una grúa particular para quedar a resguardo pericial mientras avanza la investigación sobre la mecánica del siniestro.

En el perímetro del accidente en Playa Unión trabajó un operativo conjunto integrado por autoridades judiciales, personal de Criminalística, Operaciones, Bomberos, Tránsito Municipal y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Las actuaciones permanecen abiertas bajo órbita judicial para determinar las responsabilidades de la colisión ocurrida en el balneario capitalino. (Agencia OPI Chubut)