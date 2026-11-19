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La víctima había pagado $5.000 por un saludo personalizado en Facebook para el cumpleaños de su hija. Al abrir el vínculo recibido días después, el celular se reinició y transfirieron los fondos a un desconocido.

Una vecina de Pico Truncado denunció en la Comisaría Primera que le sustrajeron $779.000 de su cuenta bancaria luego de abrir un enlace recibido a través de la aplicación WhatsApp, según consta en las actuaciones policiales radicadas recientemente. La maniobra fraudulenta se originó días antes, cuando la mujer contrató mediante la red social Facebook un servicio digital de mensajes y videos personalizados para eventos sociales y abonó $5.000 por un saludo destinado al cumpleaños de su hija.

De acuerdo con el relato asentado ante las autoridades policiales de Pico Truncado, días después de concretar aquella transferencia inicial, la denunciante recibió en su teléfono celular un mensaje por WhatsApp con un vínculo que supuestamente permitía descargar el video encargado. Al pulsar el enlace, el dispositivo comenzó a registrar fallas técnicas y se apagó de manera repentina, y al volver a encenderlo la mujer advirtió que la cámara del equipo se había activado sola.

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Cuando intentó ingresar a su aplicación bancaria para verificar el estado de sus fondos, el teléfono volvió a reiniciarse solicitando una actualización del sistema, sin que el parte policial detalle el nombre de la entidad financiera ni el número de sumario judicial. Una vez que logró recuperar el control operativo del aparato y acceder a su cuenta, la damnificada constató el faltante de $779.000, dinero que había sido transferido a la cuenta de una persona que manifestó desconocer por completo. (Agencia OPI Santa Cruz)