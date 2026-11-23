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(OPI TdF) – El Decreto Municipal 1940/2026 fijó plazos de tres días para evaluar propuestas y resolver impugnaciones de firmas con diez años en Tierra del Fuego, pero omitió regular la autoría de proyectos y el RIGI.

La Municipalidad de Ushuaia formalizó la reglamentación del Régimen Municipal de Iniciativa Privada (ReMIP) mediante el Decreto Municipal 1940/2026, estableciendo el procedimiento administrativo para que personas físicas, jurídicas o consultoras presenten proyectos de inversión ante el Ejecutivo local. La norma exige a los promotores acreditar representación legal y sostener su vínculo hasta la etapa de adjudicación, al tiempo que crea una Base Pública de Iniciativas Privadas a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas para su difusión en la sección Transparencia del portal oficial.

Para analizar cada propuesta ingresada en Ushuaia, el decreto dispone la conformación de una Comisión Evaluadora por resolución conjunta de las secretarías de Economía y Finanzas y de Gobierno, con participación obligatoria de al menos un representante de las cámaras empresariales vinculadas al rubro. Las áreas técnicas municipales dispondrán de un plazo máximo de tres días hábiles para designar personal calificado encargado del examen técnico, legal y económico, mientras que los proponentes contarán con tres días corridos para subsanar observaciones formales antes de la desestimación del trámite.

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Con el dictamen de esa comisión, la Secretaría de Economía y Finanzas elevará al intendente un informe circunstanciado y no vinculante que ponderará el impacto en la generación de empleo, la diversificación de la matriz productiva y la viabilidad financiera. Si el Ejecutivo declara el proyecto de interés público por decreto, habilitará el llamado a selección con sus pliegos respectivos y otorgará a las empresas que acrediten al menos diez años de antigüedad en Tierra del Fuego un plazo específico de tres días para presentar impugnaciones, las cuales deberán resolverse en idéntico término.

Pese a fijar los plazos administrativos de recepción, evaluación y contratación en la Municipalidad de Ushuaia, el Decreto Municipal 1940/2026 dejó sin reglamentar puntos centrales previstos en la ordenanza original sancionada en Tierra del Fuego. La norma publicada por el Ejecutivo comunal omitió definir el alcance y resguardo de los derechos por autoría del proyecto a favor de los inversores privados que formulen las iniciativas.

Asimismo, el decreto reglamentario tampoco desarrolló los términos ni las condiciones operativas para articular las iniciativas privadas locales con la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), manteniendo ambos capítulos pendientes de definición normativa dentro del esquema municipal. (Agencia OPI Tierra del Fuego)