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(OPI TdF) – La partida solicitada ante la Legislatura equivale al 5,28% del presupuesto provincial y supera los alrededor de $105 mil millones previstos para el ejercicio 2026, según expuso María del Carmen Battaini.

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego presentó ante la Legislatura provincial el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2027, el cual contempla recursos por más de $144.845 millones. Según la exposición institucional difundida recientemente, la proyección financiera solicitada representa el 5,28% del presupuesto total de la provincia.

En rigor, el cálculo presentado ante los legisladores exhibe un incremento nominal respecto del ejercicio 2026, período para el cual la administración judicial había previsto alrededor de $105 mil millones. La defensa técnica de las partidas estuvo encabezada por la presidente del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, quien expuso los lineamientos de gasto del organismo sin que el reporte oficial detalle la desagregación interna entre masa salarial y erogaciones corrientes.

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Durante su presentación parlamentaria, Battaini vinculó la estimación presupuestaria con la modernización del servicio de justicia en Tierra del Fuego y remarcó la necesidad de garantizar “la protección de la información judicial y contemplar los costos de incorporación y mantenimiento de los sistemas“, dejando abierta la instancia de tratamiento legislativo sobre el proyecto de gastos para 2027. (Agencia OPI Tierra del Fuego)