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La iniciativa del concejal Carlos Ticó ingresó en la sesión del jueves 12 de noviembre, fija el pago de un canon municipal aún sin monto y tipifica como falta grave operar fuera del padrón.

El Concejo Deliberante de El Chaltén inició el tratamiento parlamentario de un proyecto de ordenanza destinado a crear el Registro Municipal de Guías de Turismo Activo, bajo un esquema de inscripción obligatoria para quienes presten servicios de trekking, montañismo, escalada y otras excursiones desde esa localidad santacruceña. La propuesta fue presentada por el concejal Carlos Ticó (Unión por la Patria) e ingresó formalmente en la sesión del jueves 12 de noviembre.

Actualmente, el expediente se encuentra bajo análisis en la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento del cuerpo deliberativo, sin que el reporte legislativo precise el número de proyecto ni el monto del canon municipal que deberán abonar los trabajadores para incorporarse al padrón. La regulación abarca a guías convencionales, idóneos, de sitio y especializados, con el objetivo declarado de reforzar el control comunal sobre la seguridad y la habilitación profesional.

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En los hechos, para obtener la matrícula municipal los aspirantes deberán presentar la acreditación de aptitud física, un seguro de responsabilidad civil, la constancia del Registro Provincial de Actividades Turísticas (RPAT) y un curso vigente de primeros auxilios en áreas agrestes de al menos 40 horas. Además, el articulado exige domicilio en la Provincia de Santa Cruz —preferentemente en El Chaltén—, obligando a los profesionales no residentes a aprobar una capacitación local sobre historia, senderos, protocolos de seguridad y normativa ambiental.

Sanciones y obligaciones para agencias y alojamientos

El proyecto de ordenanza en estudio en el Concejo Deliberante de El Chaltén impone restricciones directas a las agencias de viajes, empresas prestadoras y establecimientos de alojamiento que comercialicen excursiones dentro del ejido urbano. Según el texto girado a comisión, los operadores comerciales deberán contratar exclusivamente a profesionales inscriptos en el padrón local y exhibir la nómina oficial habilitada tanto en sus locales físicos como en sus sitios web.

En paralelo, la iniciativa prohíbe de manera expresa la promoción, la captación de pasajeros y el cobro de servicios turísticos por parte de trabajadores que no figuren en el registro comunal. Cualquier incumplimiento a estas disposiciones queda tipificado como falta grave sujeta a las penalidades previstas en el Código de Faltas de El Chaltén, sin que el documento difundido especifique las escalas de multas aplicables. (Agencia OPI Santa Cruz)