- Publicidad -

Durante los procedimientos ordenados por la Justicia provincial, los efectivos incautaron dos armas de fuego y hallaron una camioneta con patente adulterada que tenía pedido de secuestro vigente en Buenos Aires.

Personal de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado ejecutó tres allanamientos simultáneos durante la mañana del viernes último en el marco de una investigación por el robo de cables de cobre en yacimientos petrolíferos de la zona norte de Santa Cruz.

Los operativos contaron con la orden del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 y se desplegaron sobre viviendas ubicadas en el barrio Mosconi, la calle Alem y el pasaje Gabriela Mistral de la localidad truncadense. Como resultado de las requisas, los efectivos incautaron teléfonos celulares, documentación vehicular, chapas patentes y dos armas de fuego: una larga calibre .308 y una carabina calibre .22.

- Publicidad -

En relación con el expediente principal por la sustracción de material en la industria hidrocarburífera, los investigadores identificaron y vincularon formalmente a la causa a un hombre mayor de edad oriundo de la provincia de Chubut, sin que el reporte policial precisara detenciones ni la identidad del involucrado.

Intervención de la Justicia Federal en Pico Truncado

Durante las diligencias desarrolladas por la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado, los efectivos detectaron una camioneta Chevrolet S10 que circulaba con la chapa patente adulterada. Al verificar los registros del rodado, se constató que pesaba sobre el vehículo un “pedido de secuestro urgente” emitido en el marco de una causa judicial federal que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ante la vigencia de la medida judicial, el personal policial procedió al secuestro inmediato de la unidad y notificó el hallazgo a las autoridades competentes. Por esta derivación del operativo, tomó intervención directa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, Secretaría N° 19, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando las actuaciones y los elementos incautados a disposición de ambos magistrados. (Agencia OPI Santa Cruz)