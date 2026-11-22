(OPI Chubut) – El gremio conducido por Jorge Ávila firmó tres actas en Buenos Aires con la CEPH y CASEPE que postergaron la discusión salarial de noviembre de 2026 y abrieron la renegociación del Convenio Colectivo de Trabajo N° 605/10.

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, encabezado por su secretario general Jorge Ávila, suscribió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tres acuerdos con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE), según se informó de manera preliminar. Los entendimientos establecen el pago de una gratificación extraordinaria de $ 500.000, el traslado de la revisión salarial para abril de 2027 y el inicio formal de la renegociación del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 605/10.

En los hechos, el acta firmada con la CEPH fija una suma única, extraordinaria y no remunerativa de $ 500.000 para todo el personal activo comprendido en el CCT 605/10, liquidada bajo el concepto de eficiencia operativa en la Cuenca del Golfo San Jorge. El cronograma estipula un primer desembolso de $ 300.000 antes del 20 de diciembre de 2026 y los $ 200.000 restantes junto con los haberes de enero de 2027, solicitando además la exención del impuesto a las Ganancias bajo la Ley N° 26.176 y la homologación administrativa.

En rigor, una segunda acta suscripta con la cámara productora resolvió postergar hasta abril de 2027 la cláusula de revisión paritaria prevista originalmente para la segunda quincena de noviembre de 2026 en el acuerdo vigente desde julio. Según los términos del entendimiento, la prórroga responde al escenario económico actual de la actividad hidrocarburífera y compromete a las partes a sostener la paz social y los niveles de producción hasta la reapertura salarial.

La Secretaría de Trabajo convocó a renegociar

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, junto con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE), acordó iniciar la revisión integral del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 605/10. La apertura de la mesa de negociación convencional responde a una convocatoria formal de la Secretaría de Trabajo de la Nación encuadrada en los términos de la Ley N° 27.802.

De acuerdo con el alcance fijado en el acta paritaria, la discusión abarcará las condiciones laborales del personal no jerárquico que desempeña tareas en el ámbito continental y marítimo de la Provincia del Chubut y jurisdicciones adyacentes, sin que el reporte oficial detalle aún el cronograma de audiencias técnicas ni los puntos específicos sujetos a modificación. (Agencia OPI Chubut)