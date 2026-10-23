PAE presentó el balance de diez años de gestión ambiental en Chubut

La operadora petrolera y la cartera ambiental provincial expusieron registros de una década de trabajo conjunto, con 12 estaciones de reciclaje instaladas, 147 promotores capacitados y convenios en 15 escuelas primarias.

La operadora Pan American Energy (PAE), la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut y la Asociación Amigos de la Patagonia presentaron en Comodoro Rivadavia el balance decenal del programa Promotores Ambientales, correspondiente al 23 de octubre de 2026. Las actuaciones contemplan la capacitación de 147 promotores formados en 42 localidades provinciales y el despliegue de infraestructura para la gestión de residuos sólidos urbanos.

El informe oficial especificó la instalación de 12 estaciones y puntos de reciclaje en los ejidos urbanos de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Trelew, Rawson, Puerto Pirámides, Camarones, Esquel, 28 de Julio, Río Mayo, Río Pico y Río Senguer para la captación diferenciada de papel, cartón, vidrio y aluminio. En los hechos, el esquema formal no consigna partidas presupuestarias desglosadas ni montos de inversión liquidados en las plantas de tratamiento.

La petrolera Pan American Energy sostuvo la continuidad operativa del dispositivo mediante 21 instancias técnicas dictadas en Rawson, Trelew, Esquel, Puerto Madryn, Gaiman, Cholila, Río Mayo y Tecka. Las estadísticas acumuladas en diez años de labor registraron 4.000 vecinos capacitados y 100 proyectos ambientales locales documentados en 35 municipios y comunas de la meseta, la cordillera, la costa y el valle, además de la plantación de más de 3.700 árboles en distintos puntos del territorio chubutense.

Sobre la articulación institucional, el secretario de Ambiente de Chubut, Juan José Rivera, afirmó textualmente: “La Secretaría de Ambiente tiene como uno de sus ejes estratégicos, en el marco del plan de gobierno, la gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos. En este contexto, brindamos asesoramiento técnico y acompañamiento tanto en la formulación de programas y proyectos como en las tareas de remediación de basurales. Valoramos especialmente el acompañamiento de PAE, que contribuye a fomentar la separación en origen y fortalecer los procesos de reciclaje, promoviendo además el desarrollo de la economía circular“.

Sarmiento concentró la certificación escolar Lazo Verde

La instrumentación pedagógica del programa derivó en la intervención de 15 escuelas primarias de Sarmiento, Gobernador Costa, Río Pico, José de San Martín y Tecka, alcanzando a 2.686 estudiantes bajo el sello Lazo Verde implementado desde el año 2021. La localidad de Sarmiento completó la certificación en la totalidad de sus establecimientos de nivel primario sobre ejes de eficiencia energética, administración del recurso hídrico y segregación de descartes.

Respecto al esquema corporativo, el referente de Relaciones Institucionales de PAE, Juan Taccari, consignó: “En línea con nuestra política de Operación Sustentable, desarrollamos acciones educativas que contribuyen a fortalecer una nueva cultura ambiental orientada a la construcción de un futuro más sustentable. En estos diez años, el Programa de Promotores Ambientales logró construir una red provincial de referentes ambientales locales, formados, acompañados y conectados entre sí. Más allá de la capacitación y las herramientas que brinda, el programa fortalece el compromiso ciudadano y demuestra el enorme valor que tiene el trabajo colectivo para impulsar transformaciones positivas en las comunidades“.

La empresa acreditó distinciones del Premio Conciencia, el Foro Ecuménico Social y los Premios APSAL por las campañas conjuntas con Amigos de la Patagonia en la Cuenca del Golfo San Jorge. (Agencia OPI Chubut)