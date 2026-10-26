Ambiente convocó a audiencia pública por proyecto en El Chaltén

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El procedimiento administrativo analizará el impacto ambiental del emprendimiento privado ubicado en la Estancia Santa Margarita, mientras el registro de expositores permanecerá habilitado en la capital provincial hasta el once de noviembre.

La Secretaría de Estado de Ambiente de la Provincia de Santa Cruz convocó a una audiencia pública para el 13 de noviembre a las 10:00 horas en El Chaltén, con el objetivo de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto urbano Kaiken Sur, impulsado por la firma Faro Verde en predios de la Estancia Santa Margarita.

La jornada institucional se desarrollará en las instalaciones del Concejo Deliberante de El Chaltén. La instancia administrativa habilita a residentes, organizaciones locales y autoridades a exponer formalmente sus posturas sobre la viabilidad y la sustentabilidad del emprendimiento respecto al entorno natural de la localidad cordillerana.

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El desarrollo inmobiliario privado contempla la edificación planificada de unas 70 viviendas dentro de las tierras de la estancia. De acuerdo con el reporte oficial del organismo ambiental, las unidades habitacionales estarán destinadas de forma exclusiva al alquiler permanente para familias y trabajadores residentes en la zona.

La Secretaría de Estado de Ambiente de la Provincia de Santa Cruz estableció que las personas interesadas en intervenir o incorporar documentación técnica sobre el proyecto en El Chaltén tendrán plazo de inscripción hasta el 11 de noviembre. El trámite presencial se recepciona en el horario de 08:00 a 15:00 horas en la sede central del organismo, situada en Calle Elcano N° 260 de Río Gallegos.

Para las gestiones a distancia vinculadas al expediente de la firma Faro Verde en la Estancia Santa Margarita, la repartición provincial dispuso la inscripción mediante el correo electrónico oficial [email protected]. El procedimiento administrativo también admite la registración por vía telefónica o fax al número (02966) 432455 antes del cierre del padrón de expositores. (Agencia OPI Santa Cruz)